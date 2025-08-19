'Guava girl', la tendencia de maquillaje del verano que se inspira en una fruta exótica

TikTok es un hervidero de tendencias de belleza, y este verano hay una que arrasa, #guavagirl. Y no solo lo dice la red social, Klarna, el banco digital global y plataforma de pagos flexibles, confirma, con sus últimos datos de compras, que ... la estética inspirada en el guayaba es una de las más buscadas este verano. Tiene sentido, porque el maquillaje 'guava girl' apuesta por un rostro natural y jugoso, con toques de color entre el rosa coral y el melocotón. Ya contamos, de la mano de varias maquilladoras, que en verano se buscan looks frescos y ligeros, que potencien el bronceado.

En qué consiste el maquillaje guava girl

Inspirado en los tonos de la fruta de la guayaba, este maquillaje apuesta por una piel fresca y natural, y un efecto 'buena cara', gracias a una piel natural, pero ligeramente bronceada, un toque de colorete y sombras de ojos en tonos corales, rosas o melocotón y unos labios jugosos.

Paula Aroca, maquilladora profesional y portavoz de Druni, explica que «es un look soleado que se construye con tonos cálidos y tropicales, como el rosa, el melocotón, el albaricoque o el coral. El resultado es un maquillaje jugoso, luminoso y con efecto buena cara inmediato». Añade la experta que «el 'guava girl' no busca un acabado mate o recargado, sino uno radiante y natural, como si la piel estuviera besada por el sol».

La buena noticia es que, según la maquilladora, «favorece a todo el mundo, siempre que adaptes los pigmentos a tu tono de piel».

Cómo recrear el maquillaje que arrasa este verano

Antes de nada es importante preparar previamente la piel del rostro con una buena hidratación. A continuación, Paula Aroca aconseja «usar una base de maquillaje ligera, que aporte jugosidad a la piel. Puedes mezclar tu crema de día con un iluminador líquido que se adapte a tu tono. La idea es conseguir una piel radiante desde el primer paso».

El colorete es el cosmético esencial, se puede elegir entre tonos rosas, corales o melocotón, y se debe aplicar «en la parte alta de los pómulos, difuminándolo ligeramente hacia las sienes para un efecto lifting natural», aconseja la experta.

Otro cosmético imprescindible para emular la estética de la 'guava girl' es el iluminador con efecto sol o los polvos de sol que mezclen varios tonos y tengan acabado 'glow'. La maquilladora aconseja aplicarlos «en los puntos clave del rostro: parte alta del pómulo, puente de la nariz, arco de Cupido y lagrimal. Si tienes la piel clara, elige tonos champagne o rosados; si es media u oscura, dorados o cobrizos».

En los ojos se puede usar el mismo colorete, y se puede completar el maquillaje con una máscara de pestañas en tono marrón. Finalmente en los labios, lo ideal es usar un gloss con color o un pintalabios rosa.

A continuación tienes una selección de productos para lucir el maquillaje 'guava girl'

Base de maquillaje Raidant Glow Foundation de Sensai

Base de maquillaje Radiant Glow de Sensai. dR

Un maquillaje líquido, de textura ligera, que ilumina el rostro con una hidratación sedosa. Su exclusiva tecnología en gel, contiene aceites de color en lugar de polvos de color. Los aceites se disuelven en la capa de gel para proporcionar una cobertura perfecta y un acabado radiante sin efecto empolvado. Esta base de maquillaje crea un velo invisible en textura gel que se adhiere a la piel y se adapta a las expresiones faciales. Su fórmula de larga duración evita que el maquillaje se acumule en los surcos de las arrugas, manteniendo una complexión radiante a lo largo de todo el día. Precio: 66,50 euros.

Polvos perfeccionadores Meteorites Perlas de Guerlain

Meteorites Perlas de Guerlain. DR

Un clásico de alta gama reinventado para aportar luz de manera sutil y elegante. Estas perlas multicolor iluminan, corrigen y realzan la piel con un acabado natural y sedoso. Aplicadas en los puntos altos del rostro, refuerzan el efecto glow característico del Guava Girl Look. Precio: 44,82 euros, en Druni.

Polvos iluminadores Les Beiges Poudre Belle Mine de Chanel

Polvos iluminadores Les Beiges de Chanel. DR

Dúo de polvos iluminadores que subliman la tez con un suave resplandor de tonos sutilmente dorados y luminosos. Como realzada por los últimos rayos del sol en la hora dorada, la tez irradia una luminosidad natural. Una textura en polvo ultrafina disponible en dos armonías: unos polvos iluminadores sutilmente nacarados que realzan los contornos del rostro, y unos polvos más concentrados en pigmentos que aportan un velo de color a los pómulos. Precio: 70 euros.

Blush Filter en tono Intense Guava de Huda Beauty

Colorete líquido Blush Filter de Huda Beauty. DR

Colorete líquido que aporta el tono estrella del verano: guayaba vibrante con acabado jugoso. Su fórmula ligera con pigmentos modulables y finas microperlas proporciona un brillo difuminado que lo convierte en el aliado perfecto para un look fresco y veraniego. Precio: 29 euros, en Sephora.

Pink Magic Blush de Masqmai

Colorete Pink Magic de Masqmai. DR

Colorete en polvo con una fórmula de larga duración que aporta brillo natural. Su tono guayaba-rosado es perfecto para recrear ese rubor que define esta tendencia. Se aplica en mejillas y nariz con los dedos o brocha para un acabado natural. Precio: 32 euros.

Positive Light Luminizing Lip Gloss de Rare Beauty

Gloss Positive Light Luminizing de Rare Beauty. DR

Gloss ultrabrillante que combina color luminoso, hidratación profunda y una textura ligera y no pegajosa. Ofrece un urillo multidimensional que capta la luz desde todos los ángulos, creando un efecto de labios con más volumen sin esa molesta sensación de hormigueo. Su fórmula cremosa se desliza suavemente manteniendo los labios hidratados todo el día. Con aroma a melocotón y partículas de brillo. El tono Beam, un coral melocotón con brillos dorados y rosados, es perfecto para recrear el maquillaje 'guava girl'. Precio: 22 euros, en Sephora.

Gloss hidratante Lip Idôle Juicytreat de Lancôme

Gloss hidrantante Lip Idôle Juicytreat de Lancôme. DR

Este gloss ofrece un brillo jugoso 3D instantáneo con un efecto refrescante de mentol, en una fórmula que aporta hidratación todo el día y que no es pegajosa. Su fórmula está potenciada con escualeno y ácido hialurónico, aportando, además un brillo duradero. Presenta aroma a vainilla y menta fresca. Está disponible en 15 tonos, entre los que el Rosy Plump es perfecto para lucir un look fresco. Precio: 20,90 euros, en Druni.