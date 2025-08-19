Suscribete a
ABC Premium
Incendios forestales
Castilla y León declara alerta de riesgo para toda la Comunidad y ‘alarma extrema’ para zonas de León, Zamora y Palencia

'Guava girl', la tendencia de maquillaje del verano que se inspira en una fruta exótica

Trucos y productos para lucir el look beauty más buscado en las redes sociales

Maquillaje de verano, a prueba del sol y el agua

Maquillaje del verano: guava girl.
Maquillaje del verano: guava girl. DR
Araceli Nicolás

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

TikTok es un hervidero de tendencias de belleza, y este verano hay una que arrasa, #guavagirl. Y no solo lo dice la red social, Klarna, el banco digital global y plataforma de pagos flexibles, confirma, con sus últimos datos de compras, que ... la estética inspirada en el guayaba es una de las más buscadas este verano. Tiene sentido, porque el maquillaje 'guava girl' apuesta por un rostro natural y jugoso, con toques de color entre el rosa coral y el melocotón. Ya contamos, de la mano de varias maquilladoras, que en verano se buscan looks frescos y ligeros, que potencien el bronceado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app