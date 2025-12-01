Francisco Pérez-Flecha, cirujano maxilofacial, sobre por qué un lado de la cara se ve distinto al otro: «No es solo cuestión de estética, puede afectar a la respiración»
El doctor explica que la asimetría facial es un problema de salud que conviene solucionar
Cuando nos miramos al espejo, muchas veces vemos que los dos lados de nuestra cara no se ven exactamente iguales. Aunque nos sorprendamos, esto es más normal de lo que pensamos. Y es que todos tenemos ciertas asimetrías faciales.
Sin embargo, que estas ... diferencias sean naturales no quiere decir que no haya que prestarles especial atención. Así lo confirma el doctor Francisco Pérez-Flecha, cirujano maxilofacial. El experto indica que esto «no es solo una cuestión de estética». «Un lado de la mandíbula crece más que el otro. Esto va a implicar la forma que tienes de encajar los dientes, además de posibles molestias o dolores en la zona de articulación», sostiene.
Se trata de un problema que, según el médico, «no se soluciona con rellenos». «Puede camuflarlo, pero no estamos cambiando la posición de los huesos», advierte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
El cirujano Francisco Pérez-Flecha, claro sobre por qué hay que solucionar la asimetría facial
Francisco Pérez-Flecha indica que la asimetría facial se soluciona mediante una cirugía ortognática. «Es una operación dedicada a reposicionar los huesos para conseguir un equilibrio y, sobre todo, una buena y una buena salud de las articulaciones», aclara.
@doctor_flecha ¿Un lado más marcado que el otro? ¿Has notado que un lado de tu cara se ve distinto al otro? 👀 La asimetría facial es más común de lo que pensamos, y no siempre se trata solo de estética. En muchos casos, el desarrollo desigual de la mandíbula puede influir en la mordida, la respiración o incluso en la forma en la que sonreímos. Cuando la causa es ósea, los rellenos o ejercicios no bastan. La cirugía ortognática es la opción más eficaz para devolver el equilibrio al rostro. ¿Sientes que esto te pasa? Escríbeme y lo valoramos. #AsimetríaFacial #CirugíaOrtognática #ArmoníaFacial #Salud ♬ sonido original - Francisco Perez-Flecha
El cirujano maxilofacial declara que se hace por una cuestión que va más allá de lo visual. «Tienes la funcionalidad de la masticación, que afecta mucho a la respiración por la noche. Puede puede deberse a una mala posición del hueso mandibular», comenta.
