Francisco Pérez-Flecha, cirujano maxilofacial, sobre por qué un lado de la cara se ve distinto al otro: «No es solo cuestión de estética, puede afectar a la respiración»

Cuando nos miramos al espejo, muchas veces vemos que los dos lados de nuestra cara no se ven exactamente iguales. Aunque nos sorprendamos, esto es más normal de lo que pensamos. Y es que todos tenemos ciertas asimetrías faciales.

Sin embargo, que estas ... diferencias sean naturales no quiere decir que no haya que prestarles especial atención. Así lo confirma el doctor Francisco Pérez-Flecha, cirujano maxilofacial. El experto indica que esto «no es solo una cuestión de estética». «Un lado de la mandíbula crece más que el otro. Esto va a implicar la forma que tienes de encajar los dientes, además de posibles molestias o dolores en la zona de articulación», sostiene.

