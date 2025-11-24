Black Friday 2025: maquillaje, cremas, herramientas y otros productos de belleza con descuentos

El Black Friday ya se ha convertido en uno de los eventos más importantes para las marcas por su volumen de ventas. Los descuentos que nacieron en Estados Unidos, son una fecha señalada en el calendario español, en diversos sectores: desde la tecnología, ... a la moda, el ocio, y, por supuesto, la cosmética. La cercanía a las fiestas de navidad impulsan la campaña porque muchos consumidores aprovechan para comprar los regalos. Los descuentos son también la excusa perfecta para adquirir algún capricho o simplemente artículos necesarios. En belleza, muchas de las ofertas empiezan antes que el día en cuestión, que este año es el 28 de noviembre. Y, de igual manera, suelen extenderse más allá, incluso del cyber mondey.

Noticia Relacionada Black Friday 2025: Cuándo es, qué marcas lo hacen, qué descuentos habrá y otras claves a tener en cuenta María I. Ortiz Se celebra el último viernes de noviembre, tras la celebración de Acción de Gracias, por lo que el próximo día 28 de este mes las principales marcas de moda, belleza, tecnología y otros sectores sacarán sus mejores descuentos con los que incentivar las compras previas a la Navidad

El Black Friday es el momento más oportuno para renovar el neceser, probar esos perfumes que arrasan en TikTok, o incluso alguna herramienta de belleza. Aunque es importante evitar la compra por impulso, sin duda estos descuentos son una buena ayuda para dar una vuelta por las marcas de belleza y ver en qué merece la pena invertir. Para eso el primer paso es conocer los descuentos que ofrecen:

- Ancient+Brave: del 20 de noviembre al 2 de diciembre, oferta especial con un 30% de descuento en el 'Ritual de Temporada', compuesto por True Hydration y True Nightcap (+ Scoop de regalo), para calmar la mente, conectar con el cuerpo y marcar intenciones, preparándonos para el día o el descanso reparador.

- Aoklabs: la firma de cosmética africana, con sede en Sevilla, celebra Black Friday, desde el 12 hasta el 30 de noviembre con descuentos de hasta el 30% en su página web y en Amazon.

- Armonía Cosmética Natural: desde el lunes 17 de noviembre y hasta el domingo 30 hay una campaña de descuentos del 25% en toda la web, excepto en packs que están al 20%.

- Bellissima. Esta marca ofrece a través de su web descuentos de más del 25% en sus secadores, planchas de pelo, rizadores, cepillos calientes… entre el 20 y el 28 de noviembre.

Moldeador Air Wonder 8 en 1 de Bellissima: de 89,99 a 59,99 euros. dR

- Biovène Barcelona: la firma española ofrece descuentos a través de Primor de más del 50%.

- Byphasse: del 28 al 30 de noviembre ofrece un 20% de descuento y envío gratuito (si la compra es superior a 15 euros). Y solo el 1 de diciembre, el descuento será del 25%.

- Camaleon Cosmetics: desde el lunes 17 de noviembre y hasta el domingo 30 hay una campaña de descuentos del 25% en toda la web, excepto en packs que están al 20%.

- Charlotte Tilbury: un 50 % en el set Beauty Light Wand Duo, que incluye dos Charlotte Tilbury Beauty Light Wands para que los pómulos tengan un brillo infinito. Solo en la web de la marca hasta agotar existencias.

Beauty Light Wand Duo de Charlotte Tilbury: de 80 a 40 euros en la web de la marca. DR

- Conscious Botanist: la firma española que apuesta por la cosmética consciente elaborada con ingredientes botánicos y libres de tóxicos, ofrece hasta un 40% de descuento en todos los productos disponibles en su web oficial.

- Druni: descuentos de hasta el 80% en productos seleccionados. Las oferas incluyen un gran número de marcas de maquillaje, perfumes, cuidados capilares, y cuidados faciales.

- Foreo. Desde el jueves 13 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre, la marca cuenta con ofertas exclusivas en Amazon y, desde el 1 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, también estarán disponibles en la web oficial.

Dispositivo de luz led FAQ™ 401 de Foreo de 429 euros a 278,85 euros en la web de Foreo. DR

- ghd. Descuentos de hasta el 30% en herramientas eléctricas, 25% en las planchas top ventas y un 15% en la colección limitada Cherry Chic.

- Glo: el 28 de noviembre la firma española de tecnobelleza ofrece descuentos en sus gadgets de belleza, su línea cosmética y nutricosmética. Como novedad, Glo inaugura su Black Friday con una venta privada el miércoles 26 de noviembre, durante dos horas en las que la web permanecerá cerrada al público general. Solo quienes se hayan inscrito previamente recibirán la contraseña de acceso.

- Grace & Stella. A través de Amazon esta firma ofrece diversos packs de regalo con descuentos de hasta el 32 %.

- H&S: del 13 de noviembre al 1 de diciembre, la marca de cuidados capilares ofrece una selección de packs ahorro en Amazon con descuentos de hasta el 36%.

- Lakmé: desde el 17 de noviembre en su página web, todos los productos están con un 50% de descuento y envío gratis. Además, todos los pedidos a partir de 80 euros recibirán un champú tamaño viaje de regalo y, a partir de 100 euros, también regalarán un tratamiento de viaje.

- LessAging: esta firma española de nutricosmética avanzada ofrece del 21 al 30 de noviembre un 20% de descuento en su pack de 3 meses de Less/OX su suplemento antioxidante natural que transforma el cuidado del envejecimiento desde el interior.

- Miin Cosmetics. La firma especializada en cosmética coreana celebra el Black Friday del 18 al 30 de noviembre con descuentos de entre el 20 y el 60% en toda la tienda online. Además, en compras superiores a 150 euros se incluirá un regalo de minitalla VT Cosmetics, ideal para descubrir nuevos productos de la marca.

- MLab. La línea de dermocosmética y nutricosmética indicada para la mujer a partir de la década de los 40, cuenta con una oferta especial del 26 de noviembre al 2 de diciembre: con el código BLACKMBLACK, un 20% de descuento en su web.

- Noodor: desde lunes 17 de noviembre al cibermonday incluido campaña 15% de descuento + gastos de envío gratis. https://noodor.es/

- Nuniq, creada y producida en España y reconocida por su enfoque en fórmulas limpias y respetuosas con las personas y el entorno, aplica hasta un 30% de descuento en todos los productos disponibles en su web oficial.

- Pantene. A través de Amazon, entre el 13 de noviembre y el 1 de diciembre hay descuentos de hasta el 50% en los productos de esta marca de cuidados capilares: champús, cremas suavizantes, mascarillas, sérums, etc.

- Primor. La cadena de perfumerías ofrece una selección de productos de diversas marcas con descuentos que pueden superar el 50%. Perfumes, maquillaje, cremas de tratamiento, productos para el pelo… tanto de marcas populares como de otras de lujo.

- Rezet Milano: la firma italiana que acaba de aterrizar en España ofrece del 24 de noviembre al 1 de diciembre un 30% de descuento en todos los productos (excepto el Sérum Diamante); además de un 10% adicional al comprar más de 3 productos. La línea capilar mantiene su –50% permanente.

- Saluvital: desde el 14 hasta el 29 de noviembre será posible disfrutar de un 15% de descuento en la web de la marca www.saluvital.es con el código: BLACKSALU15.

- Semilac: hasta un 60% de descuento en los esmaltes y otros productos para el cuidado de las uñas a través de su web.

- Sephora. Desde el 21 de noviembre y hasta el 2 de diciembre hay hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de maquillaje, cuidado facial, corporal, capilar y perfumes. También hay cofres de regalo en oferta.

Gamejoy – Set de Belleza Navideña de Pestañas, Cejas y Glow de Benefit: de 43 a 32,25 euros solo en Sephora. DR

- Skin Perfection by Bluevert: del 16 de noviembre al 1 de diciembre, ofrece un 20% de descuento en toda la web.

- Therabody: del 12 de noviembre al 2 de diciembre, Therabody ofrece descuentos de hasta el 30% en una selección de dispositivos diseñados para cuidar el cuerpo y la mente.

- Toskani. Desde el 21 de noviembre y hasta el 1 de diciembre, toda la web cuenta con un 20% de descuento, salvo los packs de regalo. Esta marca de dermocosmética ofrece productos para el cuidado facial y capilar.

Crema Nocturna Regeneradora y Reparadora Intensiva de Toskani: de 89 a 71,20 euros. DR

- Tsuki. La tienda de cosmética japonesa ofrece descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados a través de su web.

- Two Poles: del 17 de noviembre al 1 de diciembre 20% de descuento en todo y 25% en packs rutina seleccionados, con el código BLACK.

- Unicskin: del 24 de noviembre al 1 de diciembre, la marca de tecnobelleza y cosmética avanzada, celebra su Black Week. Ocho días en los que se podrán conseguir todos los favoritos del año a partir de un 20% de descuento.

- Your Are The Princess: del viernes 28 al domingo 30, sus productos contarán con un 15% de descuento, mientras que su línea de make up hasta un 20% en Primor.

Cofre perfumado L'Evidence Edición Limitada de Yves Rocher: de 63,90 a 31,95 euros.

- Yves Rocher: hasta el 1 de diciembre en la web y en las tiendas de la marca francesa ofrece hasta un 50% en sus productos: tratamientos, maquillaje, perfumes o la colección de Navidad.