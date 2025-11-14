Suscribete a
Bakuchiol, el activo cosmético natural con el que la Reina Letizia cuida su piel

Se le conoce como el retinol vegano porque mejora las líneas de expresión y las arrugas pero es más suave

La Reina Letizia en BioCultura: las marcas de cosmética natural que ha elegido para cuidarse

La Reina Letizia.
La Reina Letizia. GTRES
Araceli Nicolás

A sus 53 años la Reina Letizia luce una piel tersa y luminosa, fruto de los cuidados, tanto de belleza como de estilo de vida. Gracias a su visita a BioCultura pudimos conocer algunas de las cremas que usa y uno de ... los activos presentes en ellas es el bakuchiol. Detrás de este nombre se esconde un activo vegetal, cada vez más habitual tanto en cosmética natural como en la convencional por sus propiedades antiedad. De hecho se le conoce como el retinol vegano, porque mejora las arrugas e incluso estimula la renovación celular. La ventaja de este activo es que tiene una mejor tolerancia que los populares retinoides.

Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

Araceli Nicolás

