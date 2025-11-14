Bakuchiol, el activo cosmético natural con el que la Reina Letizia cuida su piel

A sus 53 años la Reina Letizia luce una piel tersa y luminosa, fruto de los cuidados, tanto de belleza como de estilo de vida. Gracias a su visita a BioCultura pudimos conocer algunas de las cremas que usa y uno de ... los activos presentes en ellas es el bakuchiol. Detrás de este nombre se esconde un activo vegetal, cada vez más habitual tanto en cosmética natural como en la convencional por sus propiedades antiedad. De hecho se le conoce como el retinol vegano, porque mejora las arrugas e incluso estimula la renovación celular. La ventaja de este activo es que tiene una mejor tolerancia que los populares retinoides.

¿Qué es el bakuchiol y qué beneficios tiene para la piel?

El bakuchiol es un ingrediente natural que se extrae de las semillas de la planta Psoralea corylifolia, que procede de Asia. Según explica la farmacéutica Gema Herrerías en su libro 'La guía definitiva para el cuidado de la piel', «activa los mismos receptores que los retinoides, aunque su estructura química sea diferente. Posee alta tolerancia en la piel y no provoca enrojecimiento ni descamación». Entre sus beneficios, la farmacéutica explica que «posee acción antioxidante, antiinflamatoria, seborreguladora y reequilibra la microbiota folicular, por lo que está indicado en el tratamiento del acné. En el tratamiento del envejecimiento cutáneo se utiliza por sus propiedades regeneradoras, depigmentantes, renovadoras, así como para mejorar las arrugas y la firmeza, al estimular el colágeno, y la elastina».

De la misma opinión es Ariadna Canals, farmacéutica experta en dermocosmética para Be Cherry Cosmetics (precisamente, una de las firmas que se llevó Doña Letizia de BioCultura): «el bakuchiol se comporta como un análogo funcional al retinol: estimula el colágeno, mejora la firmeza y suaviza las arrugas, pero si necesidad de un periodo de adaptación y siendo compatible con pieles sensibles». También se utiliza para mejorar las rojeces de la piel e incluso las manchas.

Es cierto que algunos expertos advierten de que el bakuchiol no tiene la misma eficacia contra el envejecimiento que los retinoides, de hecho no pertenece a la misma familia, pero su seguridad y tolerancia lo han convertido en una alternativa para las pieles más sensibles, o para momentos especiales, como un embarazo o la lactancia, cuando no se aconseja el uso de ningún derivado de la vitamina A.

Además de ser un activo muy habitual en marcas de cosmética natural, también se utiliza cada vez más en fórmulas convencionales, incluso junto al propio retinol o al retinal. No hay que olvidar que a la hora de cuidar la piel no se trata tanto de activos, como de fórmulas completas y el bakuchiol, junto a otros activos con evidencia científica como los retinoides, la niacinamida o el ácido hialurónico puede ser un buen aliado.

Estos son algunos productos con bakuchiol.

Crema facial antiedad con bakuchiol y ácido hialurónico de Be Cherry Cosmetics

Crema con bakuchiol Velvet de Cherry Cosmetics. DR

Esta es una de las cremas que se llevó Doña Letizia de BioCultura. Se trata de una fórmula antiedad que combina ingredientes naturales como el bakuchiol, con el ácido hialurónico y las células madre de orquídea. No faltan tampoco los aceites de cereza, oliva, jojoba y el salvado de arroz con extractos de cereza, mango y granada. Hidrata la piel profundamente, mejorando la elasticidad y la firmeza. Precio: 32 euros.

Bio Serum Bakuchiol Well-Aging Treatment de Herbera Cosmetics

Bio Serum Bakuchiol Well-Aging Treatmen de Herbera Cosmetics. DR

Otro de los productos con bakuchiol que se llevó la Reina de BioCultura es este sérum con un 2 % de bakuchiol y células madre de sequoia, que mejora la firmeza, elasticidad y tono de la piel sin causar irritación. Hidrata en profundidad gracias al ácido hialurónico de distintos pesos moleculares. Además, ha recibido numerosos premios. Precio: 57 euros.

Sensibio AR+ Bi-Serum de Bioderma

Bi-Serum Sensibio de Bioderma. DR

Este sérum bifásico de doble acción calma la piel sensible con tendencia al enrojecimiento y refuerza su barrera cutánea. Gracias a la tecnología patentada Rosactiv™ 2.0 y DAF™, reduce las rojeces visibles y mejora la resistencia de la piel. Su fórmula, con bakuchiol, promueve la renovación celular y aporta un tono más uniforme y luminoso. Precio: 32,95 euros.

Skinintelligence Serum Anti-Edad Global de Talika

Sérum Antiedad Global con bakuchiol de Talika. DR

Fórmula de alta potencia con bakuchiol, Matrixyl® 3000, niacinamida, ácido hialurónico y prebióticos derivados de algas. Una eficacia antiedad con un efecto repulpante y una piel visiblemente más luminosa, preservando su equilibrio. Precio: 50,20 euros.

Crema Magistral Botaceutics de Vitry

Crema Magistrale Botaceutics de Vitry. DR

Una solución global calmante, hidratante y redensificante para todo tipo de pieles. Durante el día, forma una capa protectora que hidrata y protege la piel de las agresiones externas. Por la noche, se transforma en un edredón molecular, calmante y regenerador durante el sueño. En su fórmula, además de ácido hialurónico de alto peso molecular, extracto de regaliz y polisacárido de tamarindo, está el extracto de bakuchiol para frenar las arrugas y la falta de firmeza. Precio: 32,50 euros.