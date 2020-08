El reivindicativo posado en bañador del Vicky Martín Berrocal: «¿Esconder mi cuerpo? Jamás» La diseñadora disfruta de uno de sus veranos más dulces -a la par que atípico- junto a su pareja en Portugal

ABC Actualizado: 18/08/2020 18:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en una fiel defensora del movimiento «body positive» en sus redes sociales, donde, a través de sus publicaciones, trata de naturalizar y dar visibilidad todos los tipos de figuras femeninas, luchando contra los cánones de belleza.

La diseñadora se encuentra en uno de sus momentos más dulces a nivel personal, disfrutando de un verano atípico pero en la mejor compañía. Y es que fue hace unos meses cuando decidió hacer pública su relación con el empresario portuguésJoão Viegas Soare, con quien disfruta de unos días de relax en Comporta, exprimiendo al máximo las bondades del país vecino.

Ya es habitual ver a Martín Berrocal luciendo su cuerpo al natural, pero esta semana ha querido reivindicarlo a través de un aplaudido mensaje publicado en sus redes sociales en el que se muestra como una mujer que no es «perfecta» pero sí «real». «Hola, soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Y además soy esta...», comienza presentándose, junto a una fotografía de ella en bañador.

Y continúa: «Una persona de sentimientos débiles, pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con buen corazón. Me pierdo, pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada... No miento, o me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario, doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta, pero soy real».

Tras compartir el texto el las «historias» de Instagram, la madre de Alba Díaz ha publicado en su perfil la fotografía junto al texto: «¿Esconder mi cuerpo? Jamás. Soy lo que soy».