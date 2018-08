Los pintauñas que más llevan las famosas en verano las uñas si se pintan del color adecuado pueden llegar a ser el complemento perfecto de un vestuario, las «celebrities» del momento saben como sacarse el mayor partido en verano para estar divinas con cada «look»

Madrid
Actualizado: 16/08/2018 01:15h

Las uñas son un gran complemento con el que divertirse a la hora de pintar. En un solo color, distintos colores, dibujos o incluso pequeñas pegatinas o pedrería. Las distintas maneras de adornarlas tiene un sinfín de opciones incluso jugando con el largo de la uña.

Con la llegada del verano la manicura se hace destacar, además en esta temporada del año, la pedicura también cogen protagonismo, ya que los pies quedan a la vista de todos con la sandalias. Por lo que jugar con los esmaltes se convierte en una parte fundamental para completar nuestro estilismo.

Cada vez se tiene más en cuenta el aspecto de las uñas, buscando un efecto cuidado y sano. Además, a esto se le añade el plus del estilo y la moda, logrando que queden integradas como una parte más del «look».

A la hora de vestir hay quienes prefieren optar por no llevar accesorios en sus manos como anillos, pulseras, o cualquier otro complemento que conlleve llevar un objeto de más en el cuerpo. Por lo que una buena manera de no llevar accesorios y que el vestuario no quede simple es pintar las uñas en un tono llamativo que armonice con el color de la ropa.

Para verano son muchas las que optan por el tono blanco. Bien es cierto que con el moreno, resalta aún más el tono de la piel. Aunque son muchos los colores que pueden hacer que el bronceado sea aún más llamativo, como los flúor.

Una de las famosas que más sorprende con sus manicuras es Blake Lively. La actriz opta por innovadores diseños entre los que incluye desde tonos oscuros y arriesgados hasta dibujos, todo ello en función del resto del conjunto, demostrando que las uñas también pueden ser un elemento más a integrar.

Dentro del panorama nacional, Blanca Suárez sería quién nos demuestra que la manicura también es importante para completar el «look». Sus elecciones siempre dan mucho de que hablar debido a que son bastante particulares y arriesgadas.

En una de sus últimas publicaciones las uñas de Blanca Suárez no le gustaron a Marta Sánchez: «¡Por Dios, quítate esas uñas, Blanca!», ha comentado en la imagen de Suárez. Unas palabras por las que le han llovido las críticas de los seguidores de la intérprete.

Última tendencia

A la hora de ir a un centro de belleza, contamos con muchas opciones sobre que tipo de manicura elegir: permanente, de gel de porcelana, etc. En definitiva, hay un amplio abanico sobre el que decidir. Sin embargo, la última tendencia es la manicura «Jelly nails», que se basa en las uñas transparentes.