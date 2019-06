La «meca saludable» de las celebrities en Altea Modelos, actrices y algunos miembros del Ibex 35 confían en el centro Sha Wellness para ponerse a punto

La mejor clínica de bienestar del mundo está en España, en la Bahía de Altea. Y no lo decimos (solo) nosotros. Lo dijo el profesor Luc Montaigner, Premio Nobel de Medicina, durante su paso por SHA Wellness Clinic, y lo han confirmado después los más de 70 premios internacionales que ha recibido desde su apertura en 2009, sitúandola en el top 5 mundial de «medical/destination spas». «Es importante puntualizar que no es un SPA, como creen algunos, ni un hotel de lujo, como piensan otros. Es una clínica de bienestar que busca mejorar el estilo de vida de sus clientes, combinando las terapias naturales más eficaces, con nutrición altamente terapéutica y los avances médicos más actuales en Occidente, especialmente en medicina preventiva, genética y antienvejecimiento», especifica Alfredo Bataller Parietti, su presidente y fundador.

La que fue en su día residencia de verano de su familia, se ha convertido en uno de los destinos vacacionales de salud más visitados por monarcas, celebridades y millonarios (y no tan millonarios) del mundo entero. No es extraño encontrar en su libro de visitas la rúbrica del presidente de una gran multinacional de la lista Forbes, algunos miembros del Ibex 35, deportistas de élite, modelos de Victoria’s Secret, o actores nacionales e internacionales. «Y, en los últimos años hemos conseguido atraer una clientela, significativamente más joven que otros centros similares, gracias a la frescura de nuestro enfoque», asegura su hijo Alejandro Bataller, vicepresidente de la compañía. «Aunque tenemos un público muy variado, en edades y bolsillos, la mayoría se concentra entre los 30 y 50 años, una generación que no quiere esperar a estar enfermos para realizar cambios en su vida. Y el porcentaje de público masculino, que cuando lo fundamos hace una década no llegaba el 30 %, en la actualidad es un 48 %», añade.

El 40% de los visitantes repite experiencia. «Tenemos familias enteras que se instalan tres meses, parejas que vienen todos los veranos, y clientes que nos han hecho 24 visitas en los diez años que llevamos abiertos. Son personas que encuentran aquí solución a sus problemas de salud que no tenían cura. Porque aquí no tapamos síntomas, vamos al origen del problema», apunta su padre.

Dieta saludable

Uno de los pilares del Método 360º que promueven, es la nutrición saludable y terapéutica (y deliciosa, en contra de lo que se piensa), que se resume en desterrar la leche, los huevos, la carne, las harinas refinadas y los azúcares. «Abrimos inspirados por la alimentación macrobiótica, pero nuestra nutrición no ha dejado de evolucionar adaptándola a las últimas novedades sobre la investigación nutricional para estar a la vanguardia del progreso, y seguimos una nutrición acorde a los parámetros que establecen la OMS y la Universidad de medicina de Harvard», aclara el presidente.

Otra de las bondades de la clínica es su privilegiado enclave, cerca de la bahía de Altea y junto al Parque Natural de Sierra Helada, que le otorga uno de los climas mas favorables para el bienestar, según la Organización Mundial de la Salud. «No vemos la salud simplemente como la ausencia de enfermedad, sino como el estado óptimo de bienestar físico, mental y espiritual», explica Alfredo Bataller.

Doce programas

Una semana en este refugio alicantino -es el tiempo mínimo para obtener resultados- ralentiza la maquinaria de cualquier organismo y restaura el desgaste brutal que suponen nuestras agendas. Todo empieza con una valoración del estado físico de cada huésped, para elaborar el plan que se ajuste a sus necesidades o al objetivo de su visita, que puede ser desde la desintoxicación del organismo a la pérdida de peso, la gestión del estrés, los trastornos del sueño y la adicciones (tabaco, drogas o comida), o la prevención y ralentización del envejecimiento. «Tenemos 12 programas de salud diseñados para distintos objetivos, en total contamos con más de 300 tratamientos, contando con 80 cabinas y consultas para llevarlos a cabo, en manos de 35 médicos y un centenar de terapuetas», señala el vicepresidente.

¿Lo último? Los programas «Healthy Ageing Hombre» y «Healthy Ageing Mujer», de la mano del doctor Vicente Mera, una eminencia en Medicina Interna y Anti-envejecimiento. «A principio del siglo XX los españoles nos moríamos con 55 años y actualmente la esperanza de vida en España se encuentra ya por encima de los 83. Y en unos años vamos a estar en la cabeza del mundo en longevidad”» cuenta este especialista. Eso hace que empecemos a padecer problemas de salud que antes no se daban, y que tengamos que incorporar técnicas y hábitos de alimentación y suplementos para ralentizar el proceso, para no solo vivir mas años sino con mejor calidad de vida. «El triángulo fundamental es nutrición, gestión del estrés y ejercicio», asegura Mera.

¿Los precios de los programas? Desde 3.500 € para un programa de una semana (y desde 340€ la suite por noche), aunque la factura puede crecer si decides añadir tratamientos adicionales (los programas ya cuentan con una media de 3-4 tratamientos diarios). «¿Dicen que es caro? Si supone un punto inflexión en tu salud y bienestar, que mejor inversión puede haber?», contesta el patriarca de la familia. «Y nos sentimos muy orgullosos de haber sido capaces de transformar en esta década la salud y bienestar de más de 50.000 personas de todo el mundo, con testimonios escritos en muchos de los casos, mejorando y prolongándoles la vida». Ahí es nada.