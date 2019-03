La locura de Pilar Rubio: irreconocible tras un corte de pelo radical Muchas mujeres aprovechan la llegada del calor de la primavera y el verano para aligerar su melena, un look que ha sido utilizado anteriormente por numerosas famosas

Pilar Rubio ha sorprendido cortándose su larga melena al estilo «bob», un look que estiliza mucho porque es un corte que descubre el cuello y da un toque de altura.

Este tipo de peinados se combina de muchas maneras, desde la más informal con unas simple pasadas del secador para el día a día hasta toques más elegantes. Así, se puede usar una plancha de pelo para hacer «una onda rota» para que no sea un acabado muy rizado o muy marcado. Con esto obtenemos un acabado más de noche, para una fiesta. Muchas mujeres aprovechan la llegada del calor de la primavera y el verano para aligerar su melena, un look que ha sido utilizado anteriormente por numerosas famosas.

El bob es un corte clásico del que hay varias embajadoras como la it girl Alexa Chung o la mismísima Victoria Beckham –con él la conocimos como la Posh Spice-, e incluso la Reina Letizia. En las pasarelas, en los blogs, en las alfombras rojas… El bob es una de las opciones favoritas de las amantes de la moda. También lo han llevado la actrices Keira Knightley, Jennifer Aniston, Emma Stone, Jessica Alba y Eva Longoria, también las cantantes Shakira, Rihanna y Beyoncé o las modelos Nieves Álvarez y Karlie Kloss. No sabemos cuál será la imagen que ha conseguido convencer a Pilar Rubio de forma definitiva, pero no ha dudado en sumarse a este club.

El corte «bob» es de inspiración años 20 y triunfó en las temporadas pasadas, en el que la melena parte a la altura de donde nacen los hombros.