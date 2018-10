Isabel Marant lanza una línea de maquillaje «Me he enfrentado a esta colección de la misma forma en la que diseño mis colecciones: para que sean ponibles a cualquier hora y en cualquier lugar», declara la diseñadora gala

Teresa de la Cierva

MADRID Actualizado: 08/10/2018 01:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Isabel Marant, la diseñadora francesa que firma, entre otras cosas, los zapatos que calzan Kate Bosworth, Katie Holmes, Anne Hathaway o Hilary Duff, ha diseñado WANTED («Más Buscada»), la nueva coleccion cápsula de L’Oréal Paris, que se lanzó el pasado 27 de septiembre, durante su desfile en la Paris Fashion Week PV19. «Me he enfrentado a esta colección de maquillaje de la misma forma en la que diseño mis colecciones de moda: para que sean ponibles a cualquier hora y en cualquier lugar», cuenta.

Marant ha querido ofrecer a las mujeres exactamente lo que ella quiere llevar en su neceser de maquillaje. «La pregunta que me hice a mí misma antes de crearla fue la que siempre me hago cuando diseño ropa: ¿Qué me quiero poner, qué necesito que todavía no tenga? Y la respuesta fue productos esenciales para el día a día de una mujer con una vida frenética como la mía, que no vuelve a casa para cambiarse después de un largo día de trabajo». Isabel ideó cosméticos práctico y rápidos, que se aplican sobre la marcha, lo suficientemente pequeños como para llevarlos a cualquier parte, y que tuvieran más de una utilidad. «Para mí, el maquillaje del diario debe ser sencillo, utilizando una sola cosa: una pincelada de máscara de pestañas, un toque de labial rojo o una pequeña sombra, pero nunca los tres gestos al mismo tiempo. Después, el complemento es un poco de color para las mejillas».

«Se busca»

En cuanto a los colores, la inspiración la ha buscado en su colección de ropa «Ready to Wear» del otoño 2018, de estilo vaquero. «He reinterpretado los posters ‘Se busca’ de las pelis del Salvaje Oeste, con el negro sobre blanco predominando, y heroínas por derecho propio, no unas vaqueras al uso», explica. «La locura de esa época, la exploración, la rebeldía... es una inspiración continua para mí».

Su objetivo es empoderar a las mujeres para que se sientan valientes y seguras de sí mismas; para que lleven su estilo con actitud y confianza.. Isabel recuerda muy bien que la primera vez que escuchó el lema «Tú lo vales» de L’Oreal Paris, por lo que supuso en su vida. «Yo era una adolescente marimacho, que allanaba el armario de su padre y no se suscribía a a los ideales femeninos de la época», confiesa. «La frase de ‘Tú lo vales’ hoy en día me hace pensar que las mujeres deben ser las dueñas de sus identidades y elegir su propio camino. Desafortunadamente, todavía no es el caso en todo el mundo». ¿Cómo definirías la belleza? «Belleza es aceptarte a ti misma, la belleza aporta confianza».

Rótulos con mensaje

Y para impulsar a las mujeres a sentirse bellas, cada uno de sus cosméticos está rotulado con un mensaje de ánimo: Smile (sonríe), Shine (brilla), Amaze (maravilla)… «Y también es un pequeño toque de humor. Nos divertimos al pensar en esas frases». Pregunta obligada en una colección inspirada en el Oeste, ¿indios o vaqueros? «Indias y vaqueras, querréis decir ¿no?».

Marant, lo vale.