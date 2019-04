Instagram El radical cambio físico de Ariel Winter, de «Modern Family» La actriz ha explicado el origen de esta gran pérdida de peso que impresiona a sus fans

Ariel Winter, para muchos más conocida como Alex Dunphy, por su papel en la serie estadounidense «Modern Family», se ha pronunciado en más de una ocasión sobre su aspecto físico. Hace unos años ya respondió públicamente a los que la criticaban por su «sobrepeso».

Ahora, por el contrario, ha decidido contestar a las preguntas que durante los últimos meses le han estado haciendo sus casi 4 millones de seguidores en Instagram. Y es que sus fans han sido testigos de un radical cambio de aspecto de Winter, motivado por una gran pérdida de peso.

«Durante años he estado tomando antidepresivos, que me hicieron ganar peso que no podía perder sin importar lo que hiciera. Siempre fue frustrante para mí porque quería ponerme en forma y sentir que el trabajo que estaba haciendo estaba dando sus frutos, pero nunca me sentí así. Lo acepté y seguí adelante. Me quedé con estos medicamentos durante tanto tiempo porque el proceso es realmente largo y difícil. No estaba lista para pasar por eso otra vez, así que simplemente acepté seguir en lugar de tratar de encontrar algo para sentirme mejor», comenzaba relatando a través de las historias de Instagram.

Cuenta que finalmente tomó la decisión de dejar el tratamiento, sustituyéndolo por otro menos invasivo: «El cambio en la medicación me hizo perder al instante todo el peso que antes no podía perder simplemente devolviéndome un metabolismo. Eso fue muy inesperado».

Antes de dar por zanjado el tema, la actriz de «Modern Family» compartió la siguiente reflexión: «Si bien me siento mejor mentalmente con el cambio, es bueno hacer ejercicio y que tu cuerpo responda, pero quiero ganar unos cuantos kilos de músculo y estar más saludable. También quiero que me devuelvan mi trasero».