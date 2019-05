Instagram Khloé y Kourtney Kardashian incendian las redes con espectacular un posado en bikini Las hermanas de Kim, Kylie y Kendall han compartido la instantánea en Instagram

El clan Kardashian ha conseguido erigirse como una de las familias más poderosas e influyentes a nivel internacional. Kim, Kourtney y Khloé Kardashian y sus hermanas pequeñas, Kendall y Kylie Jennerhan construido un imperio. La matriarca, Kris Jenner, presume orgullosa de los logros de sus hijas y no se queda atrás, ganando gran protagonismo en su reality swoy «Keeping Up with the Kardashians».

Las excentricidades y el derroche económico son ya una constante en su día a día, cuyos detalles comparten con sus millones de seguidores en redes sociales. Sus atípicos estilismos también acaparan miradas y generan un gran interés, sin hablar de sus respectivas marcas de cosmética, que triunfan entre sus fans.

Las hermanas no dudan en compartir posados con «looks» transparentes y ajustados -su seña de identidad-, trajes de baño o ropa interior. La últimas en arrasar en las redes con una atrevida imagen han sido Khloé y Kourtney Kardashian, que han publicado una instantánea presumiendo de sus trabajados cuerpos en su cuenta de Instagram.

La encargada de compartirla con su multitudinario público virtual ha sido Khloé. En ella, las hermanas posan en un barco, recreando una portada que protagonizaron en el pasado. El post ha alcanzado 1,8 millones de «me gusta» y suma más de 7.000 comentarios.