Las aventuras profesionales de Sofía Suescun en televisión han dado como resultado la gran popularidad de la navarra. Si bien ha logrado pasar a la historia de la televisión española tras ganar «Gran Hermano» y «Supervivientes» y ha conquistado por el camino a la audiencia española, últimamente su actitud caprichosa y sus salidas de tono la han enfrentado con parte de sus fans.

No obstante, sus más fieles admiradores no dudan en defenderla con uñas y dientes, sea cual sea la polémica que le rodee. Y es que la televisiva ya ha alcanzado el millón de seguidores en Instagram, un público con el que no duda en compartir gran parte de su vida personal y su día a día.

Su última publicación, sin ir más lejos, ha causado furor entre sus seguidores, pues en ella aparece completamente desnuda. Se trata de una instantánea en blanco y negro en la que se cubre únicamente con una mano, colocada estratégicamente, y con un «borrón» negro sobre el pecho.

La imagen en cuestión ha superado ya los 70.000 «me gusta» y se pueden leer 1.300 comentarios, entre los que ha recibido muchos piropos pero también críticas por mostrarse desnuda.