Instagram Carmen Lomana, irreconocible en la imagen más sexy su juventud La empresaria ha compartido un posado rememorando su pasado y ha arrasado en las redes

ABC Madrid Actualizado: 13/06/2019 01:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Carmen Lomana repudia a su hermano tras su fichaje por Vox

Carmen Lomana ha dado muestra en más de una ocasión de su nostalgia al rememorar su pasado. A través de las redes sociales, la empresaria aprovecha para recuperar de vez en cuando alguna instantánea en la que muestra cómo era su aspecto en su juventud.

Igualmente, la última de ellas ha causado furor entre sus seguidores. Y es que, a sus casi 71 años, sorprende verla en un posado de hace tantos años en el que luce radiante. «Ayer encontré esta foto... me la hizo Guillermo mi marido...tenía 38 bonito recuerdo. Happy day», escribe junto al post recordando al fallecido Guillermo Capdevila.

Seguramente, Lomana no esperaba que esta antigua instantánea fuese a gustar tanto: suma casi 8.000 «me gusta» y cerca de 500 comentarios. Ya en otra fotografía de este tipo, que publicó hace unos meses, surgieron algunos parecidos razonables. Hubo seguidores que la llegaron a comparar con Carmen Sevilla e incluso con Sharon Stone.

«La verdadera belleza de la mujer, Aquella belleza que perdura, Es sin duda la de la mujer madura... Pues es la mujer que sabe lo que quiere... Ya vivió amores... Ya tuvo alegrías, ya sufrió dolores... Por su experiencia, se vuelve exigente... No quiere sufrir nuevamente... No se deja llevar por un de repente... ya que su fuerza vital la mantiene firme, sostenida y no envejece», estas palabras le dedica uno de los usuarios de la red social.