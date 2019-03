El ingrediente secreto de la crema de Hailey Baldwin que repugna a Justin Bieber La modelo utiliza una crema cuyo componente principal es una parte de su cuerpo

No es la primera vez que las «celebs» utilizan ingredientes extraños en sus rituales diarios de belleza. Famosas como Madonna o Kate Beckinsale, entre otras, ya sorprendieron en su momento por ser defensoras de tratamientos tan exóticos como controvertidos.

La última en sumarse al uso de productos alternativos ha sido la modelo Hailey Baldwin, mujer de Justin Bieber, que ha confesado que con él comparte el champú pero este se niega a probar su crema hidratante.

«¡Definitivamente no compartimos el cuidado de la piel! No creo que quiera poner algo que se hizo con una parte de mi cuerpo sobre él mismo. Mi piel es muy sensible, por lo que no soy muy fan de los tratamientos faciales con extractos porque son demasiado duras para mi piel», declara en un artículo escrito por ella misma para «Marie Claire».

Y es que el producto favorito de Baldwin para cuidar su piel no es otro que una crema hecha con su propia sangre que cuesta, nada más y nada menos que 1.400 dólares. Según recoge la revista citada, se trata de un tratamiento revolucionario elaborado por la Doctora Barbara Sturm que utiliza como ingrediente principal el propio plasma del paciente.

Pero la modelo no es la primera en apreciar los beneficios de utilizar su propia sangre en la piel. Celebridades de la talla de Kim Kardashian, Cher o Gwyneth Paltrow también han confesado utilizar este tipo de tratamientos. Eso si, la mujer de Kanye West reconoció haberse arrepentido de realizar este tratamiento.