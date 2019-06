El impresionante aumento de peso de Aurah Ruiz «Al final salí con 62 kilos que en mi vida había pesado, menos cuando estuve embarazada. Mi talla cuando entré era la XS y luego no me entraba, tenía la sensación de que iba a explotar», confesó la televisiva

Cuando anunció su entrada en «Gran Hermano Vip», la extronista Aurah Ruiz aseguró que quería el premio para llevar a su hijo, Nyan, a Estados Unidos. Un viaje con el que la joven esperaba mejorar la calidad de vida del pequeño, aquejado desde su nacimiento de una enfermedad crónica. Aurah lleva meses reclamando en Instagram a su expareja Jesé Rodríguez, futbolista y padre de su único hijo, que apechugue con los gastos médicos del niño.

Sin embargo, y a pesar de que logró mantenerse muchas semanas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, no logró el ansiado maletín y tuvo que conformarse con el sueldo que ganó durante su estancia en el reality. Lo que también se llevó fue un impresionante aumento de peso pues, tal y como ha desvelado ella misma a través de su canal en «Mtmad», llegó a engordar hasta 15 kilos mientras participaba en «GH Vip». «Yo entré en unas condiciones bastantes duras. Llevaba un mes sola cuidando de mi hijo, pesaba 47 kilos, no dormía, solo comía una vez al día… Entré en la casa y empecé a ver que había un descanso que no tenía fuera. Los primeros días no había mucha comida pero después solo había hidratos y no proteínas (pasta, garbanzo, lentejas, arroz…). Empecé a comer y sufrí efecto rebote. Tenía relax y no tenía la actividad que yo tenía en la calle, fue un supercambio. Todo lo que había perdido fuera lo cogí dentro en forma de grasa», explicó. «Aparte de eso, cuando teníamos los animales en la casa me picó una araña, sufrí hinchazones y erupciones cutáneas. Nos pusieron corticoides e hinchan una pasada. Tenía la cara hinchada aún llevar todo el día sin comer. A la semana me di cuenta de que eran por los medicamentos y las dejé», añadió.

Unas confesiones que realizó antes de desvelar su peso definitivo: «Al final salí con 62 kilos que en mi vida había pesado, menos cuando estuve embarazada. Mi talla cuando entré era la XS y luego no me entraba, tenía la sensación de que iba a explotar. Ahora he vuelto a mi vida normal e intento comer medianamente bien, muchas proteínas», concluyó.