Íker Casillas se rapa al cero durante la cuarentena: su radical cambio de «look»

Íker Casillas ha decidido comenzar el fin de semana con un cambio radical de «look» que ha generado un gran revuelo entre sus amigos y seguidores en redes sociales. «Te has atrevido!», «¡Toma ya!», «¡Ala!» y «¡Con un par!», son los comentarios que le han hecho llegar Isabel Jiménez , Nira Juanco , Nuria Roca y Paula Echevarría y que reflejan la sorpresa general con la que ha sido acogida la fotografía de su nueva imagen.

«Vendrán noticias positivas. Juntos #felizfindesemanapeseatodo», escribe el marido de Sara Carbonero en cuenta de Instagram junto a una instantánea en blanco y negro en la que posa con el pelo rapado al cero. El guardameta se suma así a otros famosos como Jorge Javier Vázquez o Rafa Mora , que esta misma semana hicieron lo propio en directo en el programa «Sálvame».

Casillas y Carbonero están viviendo la crisis del coronavirus desde su lugar de residencia, en Oporto , pero siguen muy de cerca la evolución en España, donde residen sus familiares y gran cantidad de amigos. Como ya viene siendo habitual en el matrimonio, sus redes sociales se han convertido en un escenario en el que compartir mensajes de fuerza y esperanza.

«Si yo te he visto detener apocalipsis. Si yo te he visto domar a monstruos gigantescos hasta convertirlos en cachorros. Si yo te he visto susurrarle a mis demonios y enamorarse de ti. ¿Cómo no vas a poder? ¡ Claro que podremos !», escribía la periodista en su cuenta de Instagram hace una semana, con motivo de la celebración de su cuarto aniversario de boda.