El día que George Clooney confesó que se hizo un lifting de testículos El actor estadounidense, sin pelos en la lengua, concedió en 2013 una entrevista en la que habló de la escrotoplastia

ABC

George Clooney (57 años) siempre ha sido un hombre muy presumido no solo por exigencias de su profesión, sino porque le gusta cuidarse. Este año cumplirá 58 años –lo hará el próximo 6 de mayo–, pero lo cierto es que no aparenta su edad gracias a su genética y a los tratamientos que se hace en el cuerpo, incluso los más novedosos.

El afamado actor confesó en la revista italiana «Max» en 2013 que se había realizado un «lifting» en los testículos. «No me he retocado las arrugas de los ojos pero sí que me he gastado mucho dinero para hacerme un lifting en los testículos. No me gusta nada tener arrugas ahí abajo», cuenta George Clooney, quien aclaraba que, en su momento, era una técnica nueva en Hollywood que se estaba poniendo de moda.

Hace referencia a la técnica de «ball ironing» o «escrotoplastia», un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo eliminar el exceso de piel del escroto o de la bolsa escrotal que contiene los testículos, lo que acaba rejuveneciendo el miembro masculino.

Aunque lo cierto es que se desconoce si en su momento, Clooney estaba bromeando cuando hizo esas declaraciones, pues es un actor al que no le gusta en absoluto que le pregunten por sus tratamientos de belleza y su paso por el quirófano, algo que sucede en muchas ocasiones.

En aquella entrevista, el intérprete también habló sobre los rumores sobre su homosexualidad. «Todos piensan que soy gay. ¡Y qué me importa! Nunca desmentiré ningún rumor porque no quiero que la gente pueda creer que ser homosexual es una cosa negativa. Mi vida privada es solo mía, privada y punto», decía.