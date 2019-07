La estricta dieta a la que se sometió Beyoncé para perder 20 kilos antes de Coachella La cantante llevó a cabo un severo régimen vegano de 44 días con el que confiesa haber pasado hambre

Beyoncé (37 años) se propuso bajar de peso para subirse a los escenarios después dar a luz a sus mellizos Rumi y Sir en 2017. Y como todo objetivo que se fija la artista, lo consiguió, aunque el método con el que lo hizo pueda resultar un tanto extremo para algunos.

Así lo ha mostrado en el vídeo de Youtube que ha publicado la mujer del rapero y productorJay-Z esta semana. En él, relata las estrictas rutinas de entrenamiento y la dieta que llevó a cabo antes de actuar en el festival de música «Coachella 2018». El vídeo en cuestión ha sido titulado como «22 días de nutrición» en referencia a la dieta que recibe el mismo nombre, la cual es obra del famoso entrenador personal, Marco Borges.

Según este «coach» alimenticio, se trata de un régimen «cien por cien a base de plantas», es decir, frutas, semillas, batidos, verduras y purés que no hayan sido procesados previamente. Y al parecer, la estadounidense lo llevó a cabo durante 44 días con el objetivo de recuperar su peso ideal y su figura de antes del embarazo.

Sin embargo, y a pesar de haber adelgazado veinte kilos, seguir esta dieta ha supuesto un auténtico calvario para ella, quien ha revelado que sufrió un cuadro de nervios, descontrol y temblores musculares a lo largo del mes y medio que la puso en práctica.La propia Beyoncé ha confesado incluso que llevó este régimen vegano «demasiado lejos», y que «pasó hambre».

«Para poder cumplir mi objetivo, me limito a no comer pan, ni carbohidratos, ni azúcar, ni lácteos, ni carne, ni pescado, ni alcohol... ¡Y sí, paso hambre! […] Ya no soy como antes, cuando ensayaba durante 15 horas seguidas. Ahora tengo hijos y tengo marido. Debo cuidar mi cuerpo. Definitivamente me empujé más lejos de lo que realmente podía [con la dieta]. Aprendí una lección muy valiosa: nunca, nunca me empujaré tan lejos otra vez», ha dicho en el vídeo de Youtube.