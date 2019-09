El criticado secreto de Victoria Beckham para lucir una piel perfecta La mujer de David Beckham come cuatro aguacates al día para mantener su cutis terso

ABC Actualizado: 16/09/2019 13:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Victoria Beckham (45 años) ha conseguido dejar atrás la imagen de Spice Girl y se ha convertido en una auténtica musa de la moda. Ha conseguido afianzar su marca de moda y ahora acaba de lanzar su propia colección de cosméticos comprometidos con el medio ambiente. Pocas cosas le quedan por hacer.

Millones de personas siguen todos sus pasos en las redes sociales, por eso para ella es muy importante estar siempre perfecta. La mujer de David Beckham sigue una estricta dieta para mantenerse y se cuida con los mejores tratamientos., además de acudir regularmente al gimnasio.

Pero lo que hasta ahora no se conocía era el secreto de su piel. La diseñadora ha confesado come cuatro aguacates al día para mantener su piel tersa, algo que ha creado controversia pues, no son pocos los expertos a los que les parece una medida obsesiva.

«Creo que comer cuatro aguacates al día es un poco obsesivo, y la variedad es muy importante en la dieta. Si comes tanto aguacate, ¿qué estás dejando de comer? Mi impresión es que si (Victoria Beckham) come cuatro aguacates al día, no come muchas más cosas», asegura la nutricionista Jackie Lynch al «Daily Mail».

La diseñadora lleva años siguiendo la dieta alcalina, que incluye el ajo entre la lista de ingredientes básicos junto con las espinacas y el aguacate, además del pepino y el brócoli. Lo que se desconocía hasta ahora es la obsesión de Victoria Beckham. Además no es la primera vez que es criticada por su extrema delgadez.