El cambio de look de Clara Lago que ya llevó Charlene de Mónaco La actriz sorprende con un toque ‘punk’ en su pelo que promete convertirse en tendencia

Clara Lago se encuentra en plena promoción de la película ‘Crónica de una tormenta’ , una producción española-argentina que aborda los dilemas de la profesión periodística y que la actriz ha rodado en plena pandemia en Argentina. Allí sorprendía hace unos meses con un radical cambio de look de su moreno natural a rubio platino por exigencias del guión. Desde entonces, la actriz ha mantenido esta tonalidad, un mix entre el famoso ‘ice blonde’ y el rubio platino y es que según cuentan los expertos en la materia los «rubios fríos» están más de moda que nunca.

Pero en los últimos días durante la promoción en España de la película, Clara ha ido un paso más allá en su estilismo capilar dando un toque aún más arriesgado a su look. La actriz ha sorprendido esta semana con un lateral rapado, un toque de estética ‘punk’ que lleva a recordar al que en su día también lución la propia Charlene de Mónaco .

Clara Lago y Charlene de Mónaco con el pelo rapado © Gtres / ABC Estilo

«La moda siempre revisa tiempos pasados y los setenta traen esta inspiración rebelde y rompedora del movimiento ‘punk’, aunque reversionada. La combinación de una melena larga con ondas y un lado rapado es tendencia . No solo lo llevan algunas celebrities, también se ve con frecuencia en la calle», explica Charo García de Ilitia Beauty & Science en Balmaseda (Bizkaia). «El rapado siempre sorprende en una melena femenina, justamente porque el pelo largo está más asociado quizás 1con la feminidad», opina la experta.

El nuevo look al detalle

El nuevo look con rapado de Clara Lago © Gtres

El rubio , en distintas versiones, es una de las tendencias en peluquería más demandadas para este 2021 . Lo que sugieren las tendencias es alternar distintos rubios o tonos en la misma melena, los dorados entran en contacto con matices hielo, pero también con tonalidades pastel que nos hacen más que animar la fantasía.

«Este look es increíble cuando tenemos una personalidad arrolladora y con el rubio platino todavía más. Se compone de elementos contrapuestos y eso es lo que lo hace tan especial. Por un lado, la larga melena suelta con ondas surferas que aporta naturalidad. Por otro, las raíces oscuras que nos hablan de despreocupación y el rapado en un lado para aportar un toque rompedor. Todo en su conjunto es una reversión de la estética punk que Clara Lago sabe compensar a la perfección con las prendas que lleva», indica Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz en Torrelavega (Cantabria).

Cómo conseguirlo y mantenerlo

Champú LeBlonde (28,95€) de GOA Organics, una firma capilar honesta y respetuosa con el medio ambiente

Los parámetros de la nueva melena de Clara Lago son claros: rubio (con raíz natural), con ondas desenfadadas y con un lateral rapado. «Para mantener este look necesitaremos conservar la vivacidad del helado con champús y acondicionadores adecuados, así como un champú corrector de color al menos una vez a la semana», explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

En cuanto al tema raíces , hará que su mantenimiento no sea tan exigente y se pueda prolongar en el tiempo. «En cuanto al crecimiento de la raíz no debemos preocuparnos, eso nos permite espaciar las visitas al salón. La parte del rapado puede hacerse más o menos marcada, incluso un poco más tapada solo visible cuando lo recojamos, aunque el 'mood del look' es transgredir, mostrándolo», asegura la experta.

Spray texturizante de la línea Platinum & Diamonds Luxurious de Miriam Quevedo (40€)

A la hora de peinarlo, el rapado podrá enseñarse llevando todo el pelo hacia un lado, disimularse peinándolo hacia el lado en cuestión o incluso ocultarse con ciertos recogidos, como también hemos visto hacer a la actriz en otras ocasiones con un recogido minimalista de moño bajo. Para lograr la onda desenfadada: «Utilizaremos un texturizador y aprovecharemos nuestra textura natural si lo tenemos ondulado o rizado. Si es nuestro caso, intentaremos que la onda quede definida, pero no utilizaremos el difusor para que el rizo se estire. Para crearlas en caso de tener el pelo liso , recurriremos a recogidos como trenzas con el pelo húmedo o planchas con el pelo seco para crear estas ondas rotas tan favorecedoras», explica Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros (Málaga).