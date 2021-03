Billie Eilish hace historia en Instagram con su cambio de look La cantante ha publicado una imagen que muestra su nuevo peinado y va camino de los 20 millones de 'likes'

La cantante Billie Eilish ha cumplido su palabra. Dijo que en cuanto se estrenara su documental para Apple TV, 'The world's a little blurry', cambiaría su look como símbolo del «fin de una era» en su vida profesional. Y este jueves ha revolucionado instagram publicando el resultado de esa revolución estética. La imagen ya va camino de los veinte millones de 'likes' y los trescientos mil comentarios en apenas unas horas, lo que la convierte en una de las más populares de la historia de la red social.

La intérprete de 'Bad Guy', que tiene más de 78 millones de fans en Instagram, ha optado por un corte 'shag' en color rubio platino que marca distancias con los colores oscuros y verdes que han caracterizado su primera etapa en el mundo de la música. Queda por comprobar si este nuevo estilo también se trasladará a su nueva música, en la que ya está trabajando en compañía de su inseparable hermano mayor, Finneas Eilish.