Mónica Naranjo: «Respeto la opinión de los negacionistas» La artista interpretará su disco «Minage» a voz y piano este domingo 20 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid

Hace una semana vio la luz la reedición de «Minage» es un box set de lujo con el que Mónica Naranjo ha querido conmemorar los 20 años de un disco que cambió su carrera para siempre, pasando de ser una artista de pop comercial de enorme éxito a una artista que arriesgaba en cada nueva propuesta. Aquel álbum de homenaje a la diva italiana Mina no fue exactamente como a Mónica le hubiese gustado, puesto que incluía algunas canciones ajenas al repertorio de Mina que fueron extraídas como sencillos y que procedían de un proyecto continuista del exitoso «Palabra de mujer» que la artista decidió aparcar.

Veinte años después, Minage ha mutado en «Puro Minage», un disco que está incluido en esta edición especial 20 aniversario, en el que, ahora sí, todas las canciones son versiones de su admirada Mina y que ha querido completar con dos nuevas grabaciones. La primera de ellas es «Llévate ahora (Portati vía)» y la segunda es una recreación de «Amore», un monumental dúo que Mina grabó originalmente con Riccardo Cocciante en 1994 para el que Mónica ha contado con la colaboración de Nek. Este domingo 20 de diciembre, lo estará presentando a piano y voz en un escenario de excepción, el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Ha descrito el «Minage» original como su «guerra abierta» con Sony. ¿Qué lección extrajo de aquel episodio?

Mi lectura, a toro pasado, después de treinta años en el mundo discográfico, es que lo mejor es hacer tú tus propios discos, pagarlos tú, y utilizar la multinacional como distribuidora. Y tú te ocupas de lo demás, incluyendo la promo. Las batallas discográficas consumen mucha energía, y no son nada buenas. Es mejor agilizar, simplificar.

Los artistas de nuevo cuño ya vienen con esa lección aprendida. Rosalía, C. Tangana... tienen acuerdos de distribucion y lo demás lo hacen todo ellos.

Ellos editan lo que creen que tienen que editar, y les está funcionando divinamente. Han evolucionado. Esta nueva generación está más aprendida.

En la reedición vienen unas láminas de una sesión con Juan Gatti. ¿Estaban guardadas en un cajón desde hace mucho?

Sí, las guardé yo (risas). Fue una sesión para «Minage», hace veinte años. Luego se hicieron otras sesiones, y yo encargué la ilustración de la portada, que se llama «Metamorfosis».

La caja incluye todos los remies habidos y por haber de ese disco.

Está todo. Pero hay fans que tienen más cosas que yo, créeme.

Sobre el sector de la música en vivo y la pandemia: «No se puede estar en la preocupación, en el victimismo y en la queja»

¿Tiene muchas grabaciones guardadas?

Todo lo que hago lo maqueto, y después selecciono diez o doce para cada disco. El resto están en un cajón, y casi nunca las rescato. Es mejor seguir componiendo, y no rescatar el pasado.

¿El confinamiento le inspiró de alguna manera para componer?

He estado de lujo en el confinamiento. Imagínate el ritmo que llevaba desde hace dos años, y de repente parar. Ha sido una bendición. Poder estar en casa, con la familia, dejar que te cuiden, comer rico, componer, ver esas películas que nunca has podido ver por falta de tiempo. Esta pandemia nos ha enseñado algo importante: que no pasa nada por parar. Al contrario, es bueno.

Pero lidiaría con algún momento de preocupación, sobre todo por su sector.

¿Sabes qué pasa? Que preocupándonos no solucionamos nada. No se puede estar en la preocupación, en el victimismo y en la queja. Porque al final la vida es una actitud. Si se pasa la agenda a 2021, o 2022, qué se le va a hacer. Es lo que hay, y estamos así todos. ¿Qué hay que hacer? Reiventarnos, hacer más cosas, todo lo que podamos.

Y confiar en la ciencia, supongo.

Hay que confiar en la vida, siempre. Yo siempre pienso que las cosas acontecen por algo. Así que en vez de quejarnos, aprendamos lo que tengamos que aprender.

¿Qué piensa del negacionismo?

Yo soy una persona que lo respeta todo, porque como nadie hemos nacido con la verdad... Respeto cualquier opinión. ¿Que una persona cree en estas cosas? Perfecto. ¿Que una persona no cree? Perfecto también.

Pero negar ciertas cosas puede ser muy perjudicial para la comunidad.

Yo para ser justa, veo a toda la gente con la mascarilla puesta. No veo a nadie sin ella, estén de acuerdo o no. No me he encontrado a nadie que no lo respete.

Los más grandes del pop suelen tener un punto de excentricidad.

Lo que yo creo es que somos inquietos. Al artista, crees que lo conoces pero en realidad no lo conoces. Tenemos un mundo interno, porque considero que somos canales. El universo nos utiliza como canales para proyectar todo lo que hay en él, y hacerlo de verdad, materializarlo. Nosotros vivimos en esa burbuja, y nos califican de raritos. Y no es que seamos raros, es que necesitamos esa soledad para poder crear. Si tienes interferencias no es lo mismo.

¿Las redes sociales no son una interferencia?

Yo las uso lo normal. Para mí están para trabajar. Son un arma maravillosa y una herramienta fantástica para eso, pero yo no las uso para nada más.

En este año pandémico, además de esta caja ha publicado el álbum en directo de la gira «Renaissance», el disco de «Mis excentricidades», el documental «La huella de la pantera»... Sus fans deben tener los bolsillos tiesos.

Es lo que dije yo (risas). A mi socio le comentaban, «oye, parad un poco el ritmo ¿no?». Y él dijo: «¿No os quejábais de que Mónica no sacaba cosas todos los años? Pues como os habéis quejado tanto, ahora tenéis un montón de cosas».