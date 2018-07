Los famosos apoyan a Demi Lovato en su lucha contra la adicción La cantante permanece ingresada tras sufrir una sobredosis de heroína

Desde que este pasado martes la cantante Demi Lovato fuera ingresada por una sobredosis de heroína, no ha dejado de recibir muestras públicas de respaldo y cariño por parte de sus amigos a través de las redes sociales.

Una de las primeras y más emotivas reacciones fue la del cantante Luis Fonsi, reconocido amigo de Demi y con quien además grabó la canción «Échame la culpa». Lo hizo a través de Instagram, con un pequeño texto acompañado de una foto de los dos juntos: «Eres un alma fuerte, talentosa y brillante, y superarás esto. ¡El mundo está de tu lado! Te abrazo a la distancia y sé que te sobra fuerza y valentía para sobrepasar esta situación. Mis oraciones están contigo. Te quiero, amiga».

Otra de las reacciones más esperadas era la del ex de la cantante, Wilmer Valderrama, con quien compartió una relación desde 2010 hasta 2016. Aunque el actor no se ha pronunciado públicamente, se encuentra en estado de shock, según publicaba la revista «People». Fuentes cercanas a él aseguran que conocía el momento que estaba atravesando Demi, pero que no estaba preparado para esto. «La ha visto atravesar muchas subidas y bajadas y ha estado ahí para ella en sus peores momentos. Verla de nuevo en una situación tan triste y vulnerable le rompe el corazón. Siempre le ha tenido mucho cariño y siguieron siendo amigos cuando rompieron», afirma una fuente cercana a Wilmer.

Joe Jonas, también ex pareja de Demi, hizo uso de Twitter para lanzar su propio mensaje a la cantante: «Como todos vosotros estoy pensando en Demi Lovato en este momento. Ella necesita nuestras oraciones y apoyo. Todos sabemos lo fuerte que eres, Demi».

Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi — J O E J O N A S (@joejonas) 25 de julio de 2018

Ariana Grande, también cantante y amiga de Demi Lovato, le recordaba su cariño a través de un «te quiero» en Twitter.

Mandy Teefey, la madre de Selena Gómez, publicaba en Instagram una fotografía en la que aparecen sonrientes su hija y Demi Lovato, acompañada de este mensaje: «Esto fue hace exactamente 10 años en los Dulces 16 de Selena. Demi, te amamos. El mundo es un mejor lugar gracias a estas sonrisas contagiosas. Me duele el corazón».

Lady Gaga también se sumó a la ola de mensajes de apoyo: «Todos deberíamos poner nuestros brazos alrededor de Demi Lovato. Estoy muy feliz de que estés viva. Gracias a Dios. Si conozco a mis monstruos tan bien como creo hacerlo, todos te deseamos autocompasión y paz interna».

We should all wrap our arms of love around Demi Lovato. I am so happy you’re alive. Thank God. If I know my monsters as well as I believe I do, we all wish you self-compassion and inner peace. And may you receive the love so many have for you. #ImConfidentInDemi Demi, I love you. — Lady Gaga (@ladygaga) 25 de julio de 2018

Ellen DeGeneres, la famosa presentadora estadounidense, escribía en Twitter lo siguiente: «Quiero mucho a Demi. Me rompe el corazón que esté pasando por esto. Ella es una luz en este mundo, y le mando mi amor a ella y a su familia».

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 de julio de 2018

Estos son algunos más de entre todos los mensajes dedicados a Demi Lovato que ya han hecho tendencia en Twitter los hashtags #PrayForDemi y #StayStrongDemi:

sending huge recovery love to Demi. this is a very personal moment and respected delicately. all we can do is send our best wishes and love. addiction isn’t simple nor easy. you’re very loved, @ddlovato you’ll beat this as you did before. 🙏🏽 — Kehlani (@Kehlani) 24 de julio de 2018

Praying for my girl @DDLovato. May God give her strength to truly recover... — Mario Lopez (@MarioLopezExtra) 24 de julio de 2018

Praying for Demi Lovato 🙏🏼♥️

Very sad to hear this news... — Victoria Justice (@VictoriaJustice) 24 de julio de 2018