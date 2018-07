El equipo de Britney Spears le prohíbe el alcohol durante su gira El personal de la cantante ha decidido establecer un control para evitar incidentes en los conciertos

No es un secreto que la que fue conocida como «princesa del pop» ha atravesado situaciones complicadas en las que el alcohol y las drogas solían estar involucrados. Adicciones, rehabilitación y juzgados: durante muchos años, la cantante ha protagonizado incidentes de todos los tipos.

Ahora, sin embargo, parece estar viviendo un respiro. No duda en mostrarse tranquila, familiar y feliz a través de su cuenta de Instagram: hace ejercicio, está de gira y es imagen de la marca Kenzo.

💃🏼💃🏼💃🏼 Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 30 Abr, 2018 a las 1:32 PDT

Claro que, para el equipo de Britney, esto no es suficiente. Page Six ha sabido que su círculo profesional ha tomado la decisión de eliminar el alcohol del backstage durante cada concierto. Al parecer, no están dispuestos a estropear una gira que va a hacer a Britney Spears actuar incluso en el Radio City Music Hall de Nueva York. Una fuente cercana a ellos ha asegurado que «el equipo de Britney ha marcado unas líneas muy estrictas de que no se sirva nada de alcohol en el backstage, porque quieren mantenerlo alejado de ella, pero también de muchos de sus bailarines, que no tienen edad para consumirla».

Al comienzo de la gira, los asistentes ya se ocuparon de comprobar que no hubiese bebidas alcohólicas en las habitaciones de Britney y de los bailarines, según informó Page Six. «Los empleados de su gira pueden esperar muchas normas», explicaron, y aseguraron que algunos bailarines tenían problemas de adicción y tenían que ser evaluados periódicamente.

Por el momento, Spears tiene una gira por delante con la que cantará en París, Oslo, Londres, Dublín, Berlín y otras ciudades europeas.