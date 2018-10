Cepeda confirma el fin de su relación con Aitana a través de un sentido mensaje de despedida Los ex concursantes de «Operación Triunfo» ya no están juntos, después de semanas de rumores que anunciaban la ruptura

«Hace algún tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual. Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados».

Así confirmaba Luis Cepeda en su cuenta de Twitter el fin de su relación con Aitana Ocaña. El triste desenlace se confirmó este domingo tras varios meses de rumores que apuntaban que los dos ex concursantes de «Operación Triunfo» ya no estaban juntos.

A principios de este mes, Cepeda publicó un sentido vídeo en su cuenta de Instagram, en la que, acompañado por su amigo Iván Herzog, quien toca el piano, Cepeda canta una canción que parecería habérsela dedicado a la que ahora, sin ninguna duda, es su ex: «El caso es que ya sé cómo olvidarte, sin embargo no encuentro el instante y aunque el daño supere a la imagen, es un cuadro que quiero colgarme».

Pero hubo otros mensajes igual de contundentes mucho tiempo antes. Dos meses después de que comenzase la historia de amor, Cepeda publicó un tuit, concretamente el pasado 1 de septiembre, en el que aseguraba que quería centrarse en su carrera y «dejar a una lado» su vida privada.

Pese al cariño que se prodigaban a diario en el programa, ambos se empeñaron en negar, en los inicios, que estaban juntos. «Es un amigo y un apoyo muy importante para mí», aseguraba a ABC el pasado mes de marzo, la concursante más joven de la novena edición.

Sin embargo, la química entre Cepeda y Aitana no se podía disimular. Aitana terminó su relación con Vicente y, por fin, confirmó lo que todos sabían. «Bueno a ti... a ti que te voy a decir. Ayer me regalaste el mejor regalo que era traer a mis mejores amigos. Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada... me has cambiado la forma de ver todas las cosas Luis, me has cambiado la manera de sentir, a mejor. No hacen falta “palabras” porque todo se entiende, porque sí, te quiero y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor», escribía la joven en su perfil de Instagram. Pero no fue hasta un concierto del Santiago Bernabeu cuando hicieron público su amor.