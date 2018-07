El atractivo joven noruego que gana más que Kylie Jenner Una fortuna de 2.800 millones de dólares convierte a Witzøe en el joven más rico del mundo

Kylie Jenner se convertía este mes de julio en la billonaria más joven en haber sido capaz de generar su propia fortuna. Pero a la modelo e influencer le ha salido un fuerte competidor.

Se llama Gustav Witzøe, tiene solo 25 años... y 2.800 millones de dólares. Nació en la isla de Froya en el Mar de Noruega y no es un millenial cualquiera. Él mismo ha invertido en las versiones noruegas de Airbnb y Snapchat, y en nuevas empresas como Gobiand y Keybulter. Además, posee ni más ni menos que el 49% de las acciones de Salmar ASA (una de las mayores productoras de salmón del mundo). ¿Cómo es posible que este chico de discurso pro LGBT y que sueña con ser modelo tenga más dinero que Cristiano Ronaldo?

En 2012, Witzøe recibió 1.400 millones de euros de su padre como regalo de graduación. La cifra equivalía a la mitad de su empresa, Salmar. Desde ese momento, el joven Gustav comenzó a ser parte activa de la compañía. Aunque sus padres han declarado arrepentirse en cierto modo de haber situado a Witzøe tan pronto en la vida pública, nunca le obligaron a dirigir la empresa y le dieron libertad a la hora de tomar ciertas decisiones.

No solo su fortuna sitúa a Gustav entre las altas esferas de Noruega: también lo hace su atractivo aspecto físico. En traje o con estilo urbano, su melena rubia y sus tatuajes con símbolo de su identidad.

Está cerca de los 60.000 seguidores en redes sociales, algo que ha sabido aprovechar muy bien. Desde que comenzase a hacerse famoso, muchos rumores apuntan a su posible homosexualidad, ocasionados por su acercamiento con figuras gay. En lugar de evitar a la prensa, Gustav decidió enfrentarse a ellos y adoptar un discurso defensor de la comunidad LGTB.

En una entrevista al periódico Dagbladet, declaraba: «si alguien me llama gay no lo percibo como una degradación. La sexualidad (hetero u homosexual) es algo que eres, no que eliges. No hay nada de malo en esto». A pesar de que se hable de una relación con Jan Thomas (líder de la agencia Team Models Alexander Nordheim), Gustav ha asegurado que su corazón «no tiene dueño».

Witzøe, sin embargo, ha reconocido algunos errores que cometió en el pasado. Uno de ellos, las dos semanas que pasó en prisión hace cinco años por adelantar a un coche a 116 km por hora en una zona con máximo de 60. No ha vuelto a protagonizar ningún incidente parecido, y se dedica a cuidar del Porsche y el jet privado de los que presume a través de Instagram.

Gustav asegura ser «un chico normal que quiere mantener los pies en la tierra» y tener «una relación bastante normal con el dinero». Esquí, puros, golf... aunque Witzøe afirma vivir en un lugar pequeño y ajeno al salario de cada cual, es evidente que su fortuna le aleja de ser un joven más.