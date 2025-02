El barrendero que abrió las puertas de la vida: «Volví a la torre por compasión» William Rodríguez, superviviente de los atentados en el World Trade Center, cuenta cómo gracias a una llave que tenía logró salvar a otras personas de quedar atrapadas

Rodríguez, de hecho, era entonces aficionado a la magia y al escapismo. Las facturas, sin embargo, las pagaba con una dedicación menos encantadora: limpiaba los 110 pisos de escaleras de una de las Torres Gemelas, la Norte. Nada de varita ni chistera. Fregona y llave maestra, que abría todas las puertas que daban a las escaleras de emergencia. Casi nunca se usaban, en un edificio con casi cien ascensores. Aquel día, quedaron inutilizados, La fortuna y la tozudez de Rodríguez permitieron que la llave abriera también la puerta a la vida después de que los terroristas hirieran de muerte a las torres en su atentado.

Solo había cinco llaves maestras del edificio. Los jefes de mis jefes tenían cuatro y yo la quinta. Ellos se fueron corriendo

«Solo había cinco llaves maestras del edificio. Los jefes de mis jefes tenían cuatro y yo la quinta. Ellos se fueron corriendo», recuerda en el sótano de su casa en North Bergen, rodeado de recuerdos y fotos del 11-S. Hasta el sillón en el que se sienta para la entrevista estuvo en su día en las Torres Gemelas.

La primera explosión sorprendió a Rodríguez en uno de los pisos del sótano del edificio. La torre Norte fue la primera en recibir el impacto de los aviones secuestrados por los terroristas de Al-Qaeda. En la confusión del momento -¿era un terremoto? ¿era una bomba, como en el atentado en ese mismo lugar de 1993?-, Rodríguez ayudó a sacar a evacuar a catorce de sus compañeros y a un hombre que llegó con el cuerpo calcinado. Fuera observó la columna enorme de humo que salía del edificio. Lo primero que pensó fue en sus amigos, en la gente que trabaja en Windows of the World, el restaurante en la última planta. «Yo tenía ahí doscientos amigos. La factura emocional que te deja te sacude los cimientos», recuerda ahora sobre el episodio.

Podcast: Andrea Carrasco Mejuto

Esa fue la razón por la que, en lugar de salir de la zona y buscar refugio, regresó a las torres a sacar más gente, entre otros, dos personas atrapadas en un ascensor de mercancías. Y volvió una vez más, esta vez para ir piso por piso abriendo las puertas que daban paso a las escaleras de emergencia. Según su relato, esas puertas metálicas solo se abrían cada cuatro pisos, por la regulación contra incendios. Y la sacudida del avión contra el edificio afectó a los marcos de muchas puertas y las bloqueó.

El instinto humano de supervivencia le tendría que haber movido a salir de allí lo más rápido posible. ¿Por qué regresó a las torres?

Se explica con una palabra: compasión. Yo siempre he dicho que la compasión humana es más fuerte y más duradera que la violencia. En ese momento no pensé en mí, estaba pensando en mis amigos, en la necesidad de sacar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible.

¿Se considera un héroe?

Si te digo la verdad, veinte años después yo todavía tengo la culpabilidad del superviviente. Yo estoy aquí y mis amigos no. No tuvieron la capacidad de escaparse que yo tuve. A mí me han reconocido como héroe y me han dado distinciones. Yo no soy un héroe, lo son los que murieron el 11 de septiembre tratando de ayudar a los demás. Yo soy un superviviente y todavía tengo estrés postraumático. Sufro la angustia de vivir el 11-S todos los días.

William Rodríguez (con chaleco) ayuda a llevar a un herido en los atentados en 2001.

Tras regresar a la torre Norte se dirigió junto con un agente de policía, uno de los encargados de la seguridad del edificio, al que conocía por su trabajo diario, al vestíbulo del edificio. Ya estaba lleno de bomberos, que trataban de utilizar los ascensores para rescatar a la gente en los pisos superiores. «Síganlo a él que conoce el edificio mejor que nadie y tiene la llave maestra», les dijo el agente. Rodríguez fue con los bomberos piso por piso, abriendo puertas y encontrando gente con dificultades para salir. Vio gente herida, oficinistas con cristales incrustados por el cuerpo tras la explosión, cantidad de zapatos por el suelo. En todo ese proceso, el segundo avión impactó en la Torre Sur, que colapsó antes que la Norte. Rodríguez llegó con los bomberos hasta el piso 39. Para entonces, recuerda, los pisos se derrumbaron de forma interna hasta el 44. Los bomberos le conminaron a que se fuera, que dejara el edificio y que como mucho ayudara a sacar a gente que había en pisos inferiores.

¿Qué vio al salir?

Al llegar al vestíbulo, la Torre Sur ya se había derrumbado. Había destrucción por todas partes. Fuera del edificio solo vi muerte, fue horrendo. La policía fuera me gritaba ‘no mires hacia atrás’. Pero yo miré. Ahí vi todos los cuerpos de la gente que se había tirado y parecían calcomanías. Solo reconocía carne, cabello y tela. Y vi a una señor que ayudé a escapar, la encontré partida por la mitad por un trozo de vidrio.

Fue entonces cuando se derrumbó la torre Norte…

Yo oí «¡corre, corre!» y el edificio se derrumbaba encima de todo. Vi un camión de bomberos y me tiré debajo y quedé sepultado bajo los escombros.

William Rodríguez muestra a ABC la llave con la que abrió las puertas en las Torres Gemelas y salvó a diversas personas.

El chasis del camión se hundió co nel peso del derrumbe, pero no lo suficiente como para aplastar a Rodríguez. «Es un milagro que estuviera vivo», dice Rodríguez, que fue sacado sin ninguna lesión grave de los bajos. Fue la última persona en ser rescatada con vida de la torre Norte.

Aquel día cambió la vida de Rodríguez. Se convirtió en activista de supervivientes y víctimas de familiares del 11-S. Sobre todo, se dedicó a reivindicar que las indemnizaciones llegaran a la comunidad hispana afectada, en especial a los indocumentados que murieron en las torres y a sus familias. Ha recorrido el mundo con charlas y conferencias sobre su experiencia de aquel día y ha sido crítico con las consecuencias que tuvieron los atentados. «Se politizó mucho nuestra tragedia. Se usó para crear la política del miedo de EE.UU., que se ha utilizado para todo», dice. «Se volvió algo inmoral, inhumano e inaceptable».

¿Va a participar en la conmemoración en el World Trade Center?

No, me voy a quedar en casa. Trato de no ir a la Zona Cero porque es muy emotivo para mí. Cuando estoy ahí me dan escalofríos. Me trae a la memoria la imagen de esa señora partida por la mitad, es muy fuerte para mí.

¿Qué lección saca de esa experiencia?

Que, ante lo más negro que te pueda pasar, siempre hay esperanza, siempre hay un motivo para seguir adelante. Soy una prueba viviente de que se puede tomar algo negativo y transformarlo en algo positivo para mi comunidad.