Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Zelenski visitará España este noviembre y se reunirá con Sánchez

Zelenski visitará España este noviembre en viaje oficial y se reunirá con Sánchez

El mandatario ucraniano pisará suelo español en viaje oficial por segunda vez, aunque de momento se desconoce la fecha exacta

Zelenski agradece al Rey el «apoyo efectivo y genuino» que España está brindando a Ucrania

Volodímir Zelenski y Pedro Sánchez, en la Moncloa, durante la visita del mandatario ucraniano en 2024
Volodímir Zelenski y Pedro Sánchez, en la Moncloa, durante la visita del mandatario ucraniano en 2024 AFP
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, realizará una segunda visita oficial a nuestro país este mes de noviembre, según ha confirmado ABC. Será recibido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y ambos recorrerán el museo Reina Sofía de Madrid para ver el ... Guernika, ha adelantado la cadena SER. La fecha exacta de su llegada, la duración de su estancia y demás detalles no han trascendido por seguridad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app