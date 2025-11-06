Zelenski visitará España este noviembre en viaje oficial y se reunirá con Sánchez

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, realizará una segunda visita oficial a nuestro país este mes de noviembre, según ha confirmado ABC. Será recibido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y ambos recorrerán el museo Reina Sofía de Madrid para ver el ... Guernika, ha adelantado la cadena SER. La fecha exacta de su llegada, la duración de su estancia y demás detalles no han trascendido por seguridad.

«Confirmamos que habrá una visita próximamente, pero la fecha por motivos de seguridad no podemos compartirla», han asegurado fuentes gubernamentales, que aún se encuentran «trabajando el programa».

Será la tercera vez que Zelenski pise España, tras una primera ocasión cuando participó en la Cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada en Granada en octubre de 2023, y una segunda en mayo de 2024, cuando firmó con Sánchez un acuerdo bilateral de seguridad en visita oficial.

Por los mismos motivos de seguridad, los pormenores de la anterior visita oficial no se conocieron hasta la víspera de su llegada. Aquella vez visitó el Congreso de los Diputados y se reunió con Felipe VI, además de su reunión con Sánchez, aunque esta agenda no trascendió hasta el día anterior al aterrizaje.