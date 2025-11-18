Zelenski en Madrid, en directo: última hora del presidente de Ucrania en España con el Rey Felipe VI y Pedro Sánchez hoy

Sigue en directo la última hora de la visita de Volodímir Zelenski a Madrid y su visita con el Rey Felipe VI y Pedro Sánchez.

17:52 Zelenski, con el Rey a mediodía El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, fue recibido por el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela para mantener una reunión y almorzar juntos. Este encuentro se enmarcó en la segunda parada de la gira europea del mandatario ucraniano, este lunes estuvo en Francia, y tras las visitas que ha mantenido en la mañana de este martes en el Congreso de los Diputados y la sede de la compañía Indra.

17:44 Se retrasa la llegada de Sánchez y Zelenski Pese a que estaba previsto que llegasen a La Moncloa a las 17:30 horas, el presidente ucraniano y el español todavía no han acudido hasta allí. En teoría, mantendrán una reunión para comentar varios asuntos.

17:31 Se espera que lleguen en apenas unos minutos Se espera Zelenski y Sánchez lleguen a la Moncloa en apenas unos minutos. Hay cierta expectación por la ver la foto de ambos dirigentes.

17:21 Tercera visita de Zelenski a España La primera visita de Zelenski a España se produjo en 2023, cuando asistió a la reunión de la Comunidad Política Europea en Granada. Posteriormente, en mayo de 2024, realizó otro viaje en el que, entre otros espacios, visitó el Congreso de los Diputados y se reunió con el rey Felipe VI. Además, rubricó con Sánchez un acuerdo bilateral en materia de seguridad y defensa.

17:15 Habrá varios ministros en el acto en Moncloa Ya en la cita en el Palacio de La Moncloa, Sánchez y Zelenski firmarán acuerdos, en un acto en el que además estarán el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

17:10 Visita previa al Museo Reina Sofía En el marco de la visita, el presidente ucraniano será recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, a las 17.30 horas, «para abordar cuestiones de interés común». Antes, sin embargo, ambos van a visitar el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.