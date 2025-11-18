Suscribete a
Zelenski en Madrid, en directo: última hora del presidente de Ucrania en España con el Rey Felipe VI y Pedro Sánchez hoy

Jaime Trujillo

Sigue en directo la última hora de la visita de Volodímir Zelenski a Madrid y su visita con el Rey Felipe VI y Pedro Sánchez.

17:52

Zelenski, con el Rey a mediodía

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, fue recibido por el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela para mantener una reunión y almorzar juntos. Este encuentro se enmarcó en la segunda parada de la gira europea del mandatario ucraniano, este lunes estuvo en Francia, y tras las visitas que ha mantenido en la mañana de este martes en el Congreso de los Diputados y la sede de la compañía Indra.

17:44

Se retrasa la llegada de Sánchez y Zelenski

Pese a que estaba previsto que llegasen a La Moncloa a las 17:30 horas, el presidente ucraniano y el español todavía no han acudido hasta allí. En teoría, mantendrán una reunión para comentar varios asuntos.

17:31

Se espera que lleguen en apenas unos minutos

Se espera Zelenski y Sánchez lleguen a la Moncloa en apenas unos minutos. Hay cierta expectación por la ver la foto de ambos dirigentes.

17:21

Tercera visita de Zelenski a España

La primera visita de Zelenski a España se produjo en 2023, cuando asistió a la reunión de la Comunidad Política Europea en Granada. Posteriormente, en mayo de 2024, realizó otro viaje en el que, entre otros espacios, visitó el Congreso de los Diputados y se reunió con el rey Felipe VI. Además, rubricó con Sánchez un acuerdo bilateral en materia de seguridad y defensa.

17:15

Habrá varios ministros en el acto en Moncloa

Ya en la cita en el Palacio de La Moncloa, Sánchez y Zelenski firmarán acuerdos, en un acto en el que además estarán el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

17:10

Visita previa al Museo Reina Sofía

En el marco de la visita, el presidente ucraniano será recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, a las 17.30 horas, «para abordar cuestiones de interés común». Antes, sin embargo, ambos van a visitar el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

17:02

Sánchez se reúne con Zelenski

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá una reunión este martes en La Moncloa con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para reafirmar el compromiso de España con Ucrania «en todos los ámbitos».

