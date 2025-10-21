Suscribete a
Zelenski agradece a Sánchez las ayudas energéticas de España durante una conversación telefónica

El presidente ucraniano agradece a España el envío de 70 generadores y destaca el compromiso conjunto por la seguridad europea

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez efe

Sergio Díaz Arcediano

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, acordaron este martes mantener una nueva reunión para reforzar la cooperación bilateral y el apoyo europeo a Kiev. Sin embargo, desde La Moncloa no se ha confirmado oficialmente la celebración ... del encuentro ni se han ofrecido detalles sobre la fecha o el lugar.

