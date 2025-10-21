Zelenski agradece a Sánchez las ayudas energéticas de España durante una conversación telefónica

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, acordaron este martes mantener una nueva reunión para reforzar la cooperación bilateral y el apoyo europeo a Kiev. Sin embargo, desde La Moncloa no se ha confirmado oficialmente la celebración ... del encuentro ni se han ofrecido detalles sobre la fecha o el lugar.

Durante una conversación telefónica, Zelenski agradeció a España el reciente envío de 70 generadores destinados a mitigar los efectos de los continuos ataques rusos contra la red energética ucraniana. El mandatario subrayó en las redes sociales que ambos líderes coincidieron en impulsar «nuevas medidas de apoyo a Ucrania y a la seguridad común europea».

I spoke with the Prime Minister of Spain, Pedro Sánchez @sanchezcastejon.



Right now, as Russia daily strikes our energy infrastructure, every contribution from our partners is especially important. Spain has promptly provided specific energy assistance, and I am grateful for… pic.twitter.com/0D5TsHNmyR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 21, 2025

El presidente ucraniano también adelantó que se prepara para una cita con los dirigentes de la denominada Coalición de los Voluntarios, un grupo de países europeos comprometidos con brindar garantías de seguridad a Kiev, cuya reunión está prevista para este viernes.

Por su parte, Sánchez reiteró a través de la red social X que España continuará respaldando a Ucrania «hasta alcanzar una paz justa y duradera», y aseguró que la ayuda española se mantendrá coordinada con las necesidades del país en guerra.

España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz justa y duradera.



Continuaremos entregando ayuda coordinados con Ucrania para asegurar que es lo que necesita en cada momento.



Así se lo he trasladado al presidente @ZelenskyyUa en nuestra conversación telefónica. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2025

La conversación se produce poco después de que ambos mandatarios, junto a otros líderes europeos, firmaran una declaración conjunta que respalda la posición de Estados Unidos en favor de un alto el fuego inmediato y de negociaciones basadas en la inviolabilidad de las fronteras internacionales.