Zapatero mantiene su complicidad con China y alaba en Madrid a Pekín como «superpotencia»

A José Luis Rodríguez Zapatero siempre se le ve sonriente y cómodo cuando se trata de entablar relaciones con China, y así ha llegado a un encuentro en el que participaba el embajador del país asiático en España, Yao Jing, quien ha reconocido de ... forma efusiva y personal los esfuerzos del que fuera líder del Ejecutivo español durante su mandato para comenzar a establecer lazos entre ambos países. El expresidente español volvió este miércoles de otro de sus viajes privados al país asiático donde, según él mismo, participó en un foro, y que deja claro su sintonía con China.

Al encuentro, que ha formado parte del China-Europe Talent Forum y ha tenido lugar en Madrid este jueves con motivo del aniversario de las relaciones entre China, España y otros países de la UE, han asistido también numerosos empresarios chinos que esperaban expectantes la intervención de Zapatero. Sus móviles Huawei grababan la subida al atril del expresidente, que ha puesto a España como ejemplo para «inversiones atractivas» mientras sonreía con complicidad a la primera fila de empresarios que le escuchaba.

Zapatero ha catalogado la cooperación entre ambos países como «imprescindible» y no ha dejado escapar la oportunidad para alabar a China por ser una «superpotencia». El expresidente se ha mostrado cercano, se ha referido al embajador y los empresarios que le escuchaban como «amigos» y ha charlado distendidamente con el embajador Suizo, quien también ha acudido al encuentro.

«Masacre», pero no genocidio, en Gaza

Además, Zapatero ha aprovechado para denunciar la situación en Gaza, a la que se ha referido como «masacre», pero no como genocidio. Llama la atención que el exlíder socialista, interlocutor del Gobierno en la sombra, no se alineé con el discurso del Ejecutivo, que desde hace unos meses repite y hace hincapié en la palabra 'genocidio' cuando habla de lo que ocurre en la Franja. Líderes socialistas recriminan incluso al PP no hacerlo.

Por su parte, el embajador chino en nuestro país, Yao Jing, ha dedicado especial atención a agradecer a Pedro Sánchez continuar en la línea de cooperación que comenzó marcando Zapatero. El representante de la República de China ha recordado los últimos viajes del presidente español al país asiático y ha hecho gala de los acuerdos a los que ambos países llegaron en dichos encuentros.

Viejos conocidos

La buena relación de España con China no es algo nuevo. Los estrechos lazos de Zapatero con Pekín marcaron su mandato e hizo diferentes viajes institucionales en los que acercó posturas entre ambos países. Esa cercanía sigue vigente, ahora ya como expresidente, y viaja con frecuencia al país asiático, como hizo este miércoles. Según fuentes diplomáticas, la embajada española en China no siempre tiene constancia de ello.

La participación de Zapatero en proyectos empresariales como Gate Center u Onuart forma parte de sus actividades lobistas para afianzar las relaciones entre España y China.

En abril, el Ministerio del Interior de España adjudicó a Huawei el contrato para el almacenamiento y gestión de la intervención de las comunicaciones que hacen la Policía y la Guardia Civil en el transcurso de sus investigaciones. Aunque desde el Ejecutivo explicaron que la asignación se debió a que la compañía china presentó la mejor oferta económica, desde el PP han puesto en duda en varias ocasiones si el expresidente Zapatero pudo mediar a favor de la tecnológica asiática.

La ley de seguridad nacional china de 2017 obliga a todas las empresas del país a facilitar al Gobierno toda la información que le sea requerida en cualquier momento y a la que haya tenido acceso. La posición reacia a la adjudicación del contrato a Huawei por parte de Bruselas, países de la OTAN o el propio CNI, por miedo a que el Gobierno chino acceda a información confidencial y esto genere un problema de seguridad, contrasta con la buena relación del expresidente Zapatero con Pekín.