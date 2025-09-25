Suscribete a
Zapatero mantiene su complicidad con China y alaba en Madrid a Pekín como «superpotencia»

El expresidente regresó este miércoles de otro de sus viajes privados al país asiático y ha participado en el China-Europe Talent Forum. El embajador chino agradece

Pedro Sánchez viaja a China sin el respaldo de la UE y bajo la lupa de Trump

Zapatero ha participado este jueves en el encuentro 'China-Europe Talent Forum'
Guillermo Calvo

Madrid

A José Luis Rodríguez Zapatero siempre se le ve sonriente y cómodo cuando se trata de entablar relaciones con China, y así ha llegado a un encuentro en el que participaba el embajador del país asiático en España, Yao Jing, quien ha reconocido de ... forma efusiva y personal los esfuerzos del que fuera líder del Ejecutivo español durante su mandato para comenzar a establecer lazos entre ambos países. El expresidente español volvió este miércoles de otro de sus viajes privados al país asiático donde, según él mismo, participó en un foro, y que deja claro su sintonía con China.

