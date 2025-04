Zapatero asegura ante Albares que EE.UU. también ha violado «alguna vez» la legalidad internacional como Putin

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparado este martes a Estados Unidos con la Rusia de Vladímir Putin. En la presentación de su último libro, 'La solución pacífica', publicado por Plaza y Janés, donde ha estado acompañado por el ministro de ... Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Zapatero ha asegurado que cuando viaja a Latinoamerica allí la actitud de Europa con respecto a Ucrania no se entiende. «De acuerdo, Rusia violó la legalidad, Rusia invadió un país… condena absoluta (…) pero, ¿Estados Unidos lo ha hecho alguna vez no? ¿e Israel ahora que está haciendo? ¿y ha habido alguna sanción a Israel?», se ha interrogado retóricamente, ante un Albares que ha asentido.

Zapatero, que ya en libros anteriores ha manifestado una posición sobre el conflicto en Ucrania muy distinta a la que mantiene Pedro Sánchez, y que ha relatado asimismo sus encuentro bilaterales con Putin cuando fue jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011, ha criticado duramente las «políticas de diversidad» del presidente ruso y ha manifestado que desde el incidente en el Despacho Oval de la Casa Blanca con Donald Trump «me cae mucho mejor Zelenski». Abundando en su argumento, se ha remontado a la guerra de Irak de hace dos décadas, criticando que entonces también se violó la legalidad internacional y que se hizo, ha recordado, aduciendo la existencia de armas de destrucción masiva en manos del régimen de Sadam Hussein. «Aquello que explicaba Aznar», ha señalado. Zapatero ha asegurado que es «muy importante» recordar aquel momento, en el que según ha dicho Estados Unidos «se cargó medio país y 400.000 personas». A su juicio, Europa debe dar una respuesta «coherente» al conflicto y a las negociaciones de paz iniciadas hace semanas. Zapatero ha tenido ocasión de recordar, a preguntas de la presentadora del acto, la periodista Marian Martínez Bascuñán, el momento en el que, recién llegado a La Moncloa, retiró las tropas españolas de Irak. Entre risas, ha asegurado que «algunos diplomáticos se pusieron algo nerviosos». (NOTICIA EN ELABORACIÓN)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión