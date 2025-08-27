Un youtuber marroquí consigue llegar a nado a las islas españolas Chafarinas desafiando al Ejército

Un youtuber marroquí con más de dos millones de suscriptores ha recorrido casi cuatro kilómetros a nado para llegar a las islas Chafarinas desafiando al Ejército español. El joven, conocido por el nombre de su canal Ibn NasNas, publicó el pasado 20 de agosto un vídeo de 50 minutos donde documentaba todo su periplo hasta pisar suelo español. El archipiélago se encuentra a 48 kilómetros al este de Melilla y a 3,2 kilómetros de la costa este de Marruecos, enfrente del Cabo de Agua (Ras el Maa).

El objetivo era evadir el control administrativo que tiene el Ministerio de Defensa y enseñar los tres islotes que componen el archipiélago de Chafarinas (Congreso, Isabel II y Rey Francisco). Con solo un neopreno, unas aletas y unas gafas de bucear poco profesionales, el youtuber marroquí ha recorrido más de 3.000 kilómetros a nado para enseñar el enclave español. «Es la segunda aventura más peligrosa que hago por la corriente del agua y la vigilancia que tiene el Ejército español. Tienen muchos radares por todo el territorio», contó. Ibn NasNas ha estado evitando que se le detectara, porque según relata, los radares que hay instalados localizan cualquier objeto metálico (él llevaba la cámara) y cualquier material caliente en el agua.

Durante todo su viaje se encontró solo una embarcación, que según muestra en el vídeo, era una barca que estaba pescando, pero que no pertencía al Ejército. «Soy el primer marroquí que regresa a estas islas después de Abdelkarim Alkhattabi (líder militar rifeño)», explicó mientras iba nadando. No es la primera vez que protagoniza aventuras controvertidas ni la primera que vez que va nado hasta alguna isla.

30 militares en isla Isabel II

Al comienzo del vídeo Ibn Nasnas muestra unas imágenes del despliegue militar en Perejil en junio de 2022 así como la visita de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, en agosto de 2024. Desde el año 1848, las islas Chafarinas pasaron a ser de dominio español, tras haber sido utilizadas durante largo tiempo como apostadero por piratas y refugio de navegantes. A partir de entonces fueron utilizadas como prisión de políticos y militares desterrados.

Actualmente sólo quedan algunas edificaciones abandonadas u ocupadas por militares y otras tantas en ruinas. El youtuber marroquí ha estado enseñándolas a lo largo de los 50 minutos que dura el vídeo. Un destacamento militar del Grupo de Regulares de Melilla compuesto por 30 personas al mando de un teniente son las que permanecen de manera constante en la isla de Isabel II.

En su visita a la isla Isabel II consiguió evadir a dos personas escondiéndose entre los arbustos. «Tengo que ir por la otra parte de la isla mejor», confesó a cámara para posteriormente enseñar un helipuerto. El viaje emprendido por este joven marroquí ha puesto en relieve la vigilancia que ejerce el Ministerio de Defensa sobre el archipiélago puesto que llegar hasta allí es díficil. Se necesita una autorización que tiene que otorgar Defensa, una vez concedido, es el organismo autónomo de Parques Nacionales quien tiene que hacer el traslado en barco.

Las islas disponen de varios alojamientos, si no está completo el de la estación biológica ubicado en Isabel II, se traslada a los visitantes a las habitaciones del faro y si tampoco hay espacio se reubica en algún pequeño lugar del resto de edificaciones que se encuentran allí.