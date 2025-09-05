Yolanda Díaz acusa al PP de «atacar y destrozar» las instituciones

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha atacado duramente al Partido Popular este viernes, después de que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunciara que no asistiría al acto de apertura del año judicial. La ministra de Trabajo y Economía Social ha acusado al líder de la oposición de «atacar a las instituciones» y querer «destrozarlo absolutamente todo». Además, afirma que desde Génova trabajan para Vox y ha tildado de «drama» la actitud del líder popular.

Preguntada por las declaraciones del presidente del Gobierno este lunes en sobre la Justicia, Díaz ha valorado en 'Las mañanas de RNE' el trabajo «extraordinario de magistrados y jueces», pero ha afirmado que algunos tienen «conductas irregulares» y responden a intereses políticos.

La ministra de trabajo ha asegurado que la reforma laboral saldrá adelante, argumentando que «la causa está ganada socialmente».﻿ Aunque no ha asegurado que vaya a ser la semana que viene, ha confirmado que están trabajando con Junts y que seguirán haciéndolo hasta el miércoles. También ha agradecido al resto de grupos las negociaciones mantenidas excepto al PP, que "va darle una bofetada a los trabajadores de este país", según la líder de Sumar.

Además, la vicepresidenta ha confirmado que «desde Sumar pensamos que hay que dar más pasos adelante» para frenar el «genocidio» al pueblo palestino. Entre las propuestas está: romper relaciones institucionales y comerciales con Israel, declarar persona 'non grata' a Netanyahu y evitar de el traslado de armas de guerra porque «están matando a la gente».