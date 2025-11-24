Vox se lanza a por el voto obrero de la izquierda y prioriza el discurso económico

Han saltado las alarmas entre algunos dirigentes de la izquierda. Llevan semanas escuchando a dirigentes de Vox hablar de la precarización que sufren los españoles. De los sueldos cada vez más bajos, que ya no permiten a muchas familias –a los jóvenes por descontado– ... pagar un alquiler y asumir el resto de gastos que generan cada mes. En Vox hablan sin parar de las dificultades para acceder a una vivienda y de las condiciones de trabajo. Combaten las cifras macroeconómicas que el presidente del Gobierno exhibe en distintos foros con la realidad que una inmensa mayoría identifica en su propia casa. Y atacan a su rival en la derecha, el PP, por favorecer un modelo que también ha servido, según ellos, para empobrecer a las clases medias, incluyendo el gran debate del momento: la inmigración.

Santiago Abascal lo resumía hace unos días en un acto público en Extremadura: «Los españoles no quieren ser esclavos, ni tener un sueldo que no dé para pagar el alquiler. Algunos poderosos, también sociatas y peperos, quieren a los inmigrantes para traer mano de obra esclava. Y el español que no lo acepta se marcha a Alemania. No nos gusta ese modelo. Vamos a mirar por los nuestros». El diputado de Vox del que todo el mundo habla desde hace semanas, Carlos Hernández Quero (34 años), compartió en sus redes sociales el video del líder de su partido con un solo comentario: «Nada más».

Vox ha entrado en una nueva fase política y en estos momentos, según sus sondeos internos y también el de otros estudios demoscópicos, se dispone a arrebatarle más votos a la izquierda que a la derecha. Algunos dirigentes reconocen que el trasvase de votos que les llegaba del PP «ha tocado techo». Pero la posibilidad de crecer por los partidos de la izquierda es muy amplia todavía.

En las últimas generales, las del 23 de julio de 2023, el partido de Abascal se quedó en el 12% del voto. En 2019 había superado el 15% y hace ya tiempo que recuperó esos niveles de apoyo. En este momento la media de encuestas lo acercan al 18%, aunque en el núcleo duro confían en situarse en torno al 20% en poco tiempo. Si alcanzara esa cifra todo cambiaría en la política española. Vox mantiene un crecimiento sólido, en línea con la tendencia mundial del movimiento al que pertenece, pero no consigue acercarse a los niveles de respaldo que tienen sus partidos homólogos en el resto del continente, donde en muchos países son segunda fuerza o incluso primera. En Italia y Hungría gobiernan. En Francia Marine Le Pen ha sido primera fuerza. En Alemania el crecimiento de los ultraderechistas fue espectacular a pesar de la victoria de la CDU. Y el recorrido por el resto de naciones en Europa arroja un escenario parecido.

Como publicó ABC, Vox se consolida como la opción favorita entre el voto de los jóvenes: los que apostaron por otro partido antes y los que debutarán cuando haya nuevas elecciones generales. Esa batalla la ha perdido el PP y la izquierda la empieza a sufrir con las mismas dimensiones. Confluyen muchos factores. Pero hay uno que no solo afecta a la gente más joven: el económico.

En el cuartel general de Vox aseguran que las costuras del sistema se han tensado demasiado y cuentan con que se romperán pronto. Vox es el partido que ahora hace una enmienda a la totalidad a ese sistema y a lo que llaman «las élites» que supuestamente lo sostienen.

En este marco no es de extrañar que el partido de Abascal consumara un llamativo plantón a los Reyes en el 50 aniversario de la Restauración monárquica, como sucedió el viernes pasado en Palacio Real y en el Congreso, a pesar de que su partido es el tercero con más representación en las Cortes Generales. En ese plantón ya estaban las fuerzas nacionalistas e independentistas y ahora se ha sumado la extrema derecha.

Abascal ya decidió no acudir al Palacio Real el mes pasado durante el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. Y este fin de semana, en un mitin en Salamanca no escondió su posición: «Nosotros vamos a cambiar las cosas radicalmente, no vamos a hacer maquillajes. Esto se está poniendo muy feo. Quien quiera política de consenso por el consenso, yo le voy a dar una solución. Que se vaya al spa o a una sauna. No vamos a estar de risotadas con Bolaños como hizo Feijóo. No vamos a ir a un acto de la maldita memoria histórica que os quiere imponer sobre cómo tenéis que pensar», aseguró justificando su ausencia en el acto y defendiendo la continuidad de esa estrategia. De hecho, varios dirigentes de Vox reconocían estos días que ya no había vuelta atrás después de las palabras de Abascal sobre el 12 de octubre. «Seguiremos por esa línea. Eso ya no lo vamos a cambiar».

«La gente quiere prosperidad»

Y a ese discurso que niega «el consenso por el consenso» y que insiste en poner en un mismo plano a PSOE y PP –«son lo mismo, gobiernan juntos en Europa y seguirán defendiendo las mismas cosas», repiten los principales dirigentes de Vox– se suma ahora una apuesta clara por defender a las clases bajas y medias que según Abascal los dos grandes partidos han abandonado.

Con un mensaje que en las últimas semanas se repite sin descanso: «Nosotros defendemos que las familias puedan prosperar. Todas las generaciones, por mucho que cambie la historia un poco, quieren lo mismo. Vivir con cierta prosperidad, tener hijos, unos más y otros menos; envejecer junto a sus nietos, tener seguridad. No queremos nada más. No queremos milagros ni varitas mágicas», decía Abascal hace unos días durante la presentación de la candidatura a las elecciones extremeñas que se celebrarán en diciembre.

Es un discurso con el que los grandes cuadros de Vox dan por hecho que conquistarán a un electorado de la izquierda que ha dejado de creer en el PSOE después de siete años en el gobierno sin que su vida haya mejorado. Los nuevos portavoces del partido –Quero, pero también otros ya consolidados a pesar de su juventud como José María Figaredo, apuntalan esos mensajes–. El plan está en marcha y el partido parece dispuesto a romper la barrera del 20% del voto que, en ningún caso, proviene solo del PP.