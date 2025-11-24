Suscribete a
Vox se lanza a por el voto obrero de la izquierda y prioriza el discurso económico

Abascal centra sus discursos en el empobrecimiento de las clases medias y carga contra las grietas del sistema

Defiende su plantón a los Reyes: «Quien quiera consenso por consenso que se vaya al spa»

Santiago Abascal en un acto en Extremadura
Santiago Abascal en un acto en Extremadura EP
Paloma Esteban

Madrid

Han saltado las alarmas entre algunos dirigentes de la izquierda. Llevan semanas escuchando a dirigentes de Vox hablar de la precarización que sufren los españoles. De los sueldos cada vez más bajos, que ya no permiten a muchas familias –a los jóvenes por descontado– ... pagar un alquiler y asumir el resto de gastos que generan cada mes. En Vox hablan sin parar de las dificultades para acceder a una vivienda y de las condiciones de trabajo. Combaten las cifras macroeconómicas que el presidente del Gobierno exhibe en distintos foros con la realidad que una inmensa mayoría identifica en su propia casa. Y atacan a su rival en la derecha, el PP, por favorecer un modelo que también ha servido, según ellos, para empobrecer a las clases medias, incluyendo el gran debate del momento: la inmigración.

