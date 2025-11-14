Suscribete a
Vox exigirá que Pérez Llorca «escenifique» todas las condiciones para investirle

Abascal quiere una nueva exhibición de «influencia» y que el PP asuma su agenda en el nuevo acuerdo

Primer gran acuerdo en Bruselas de PP y la extrema derecha europea

Juanfran Pérez Llorca
Paloma Esteban

Madrid

Antes de que acabe el mes de noviembre el relevo en la presidencia de la Comunidad Valenciana debería estar resuelto. Aunque la negociación para hacer presidente a Juanfran Pérez Llorca todavía está en marcha, ni PP ni Vox contemplan que el acuerdo pueda ... naufragar. Los partidos mantienen una cierta tensión en público, pero en privado la sensación que trasladan es que habrá acuerdo y que no tardará demasiado. Fuentes de la dirección de Vox reconocen que están afinando algunas de las exigencias que pondrán encima de la mesa, en línea con el último pacto de Presupuestos en el que el PP ya asumió buena parte de su agenda en materia de inmigración y en el freno a las políticas verdes.

