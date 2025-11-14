Vox exigirá que Pérez Llorca «escenifique» todas las condiciones para investirle

Antes de que acabe el mes de noviembre el relevo en la presidencia de la Comunidad Valenciana debería estar resuelto. Aunque la negociación para hacer presidente a Juanfran Pérez Llorca todavía está en marcha, ni PP ni Vox contemplan que el acuerdo pueda ... naufragar. Los partidos mantienen una cierta tensión en público, pero en privado la sensación que trasladan es que habrá acuerdo y que no tardará demasiado. Fuentes de la dirección de Vox reconocen que están afinando algunas de las exigencias que pondrán encima de la mesa, en línea con el último pacto de Presupuestos en el que el PP ya asumió buena parte de su agenda en materia de inmigración y en el freno a las políticas verdes.

Las competencias en estos ámbitos son limitadas a nivel autonómico, por lo que se trata más de pactar una declaración de intenciones. Y por eso, la «escenificación» del acuerdo, reconocen en Vox, volverá a tener un papel crucial. Para el partido de Santiago Abascal demostrar su «influencia» y señalar la debilidad del PP, que está en sus manos tras la caída de Carlos Mazón, es esencial.

El rechazo a que la comunidad siga acogiendo a menores migrantes no acompañados será una de ellas, aun a sabiendas de que los populares siempre han dejado claro que cumplirán la ley. Es decir, que no expulsarán a menores de edad extranjeros de sus autonomías. La postura de Vox sigue siendo que el Gobierno valenciano demuestre la mayor beligerancia posible: «Tienen que hacer todo lo que esté en su mano. Decir cada día que no cabe ni un menor más. Ir a la Justicia y señalar las imposiciones del Gobierno central», repiten en el núcleo duro.

Las conversaciones valencianas están en manos del secretario general, Ignacio Garriga, y de la vicesecretaria de acción de Gobierno, Montse Lluis, persona de la total confianza de Abascal. El PP, sin embargo, ha delegado la negociación al ámbito autonómico tras la llamada entre Feijóo y Abascal. En Vox perciben una continuidad bastante clara con el nombramiento de Pérez Llorca: ya era el número dos de Mazón y estuvo en negociaciones anteriores. A favor del pacto juega la sintonía que ambos partidos han mantenido a lo largo de toda la legislatura en ese territorio, muy por encima de la que existe en otros. En Valencia la comunicación siempre ha fluido y los puntos en común son muchos.

Lo que también descartan ya en Vox es exigir su presencia en el gobierno autonómico con el cambio de presidente. La ruptura de todos los ejecutivos en el verano de 2024 fue una decisión estratégica y no habrá cambios hasta 2027, cuando vuelvan a repartirse las cartas. Está por ver lo que ocurre en las autonomías que van a las urnas antes.

Los plazos para el acuerdo valenciano están bastante establecidos. Antes del día 19 debe registrarse formalmente la candidatura y después la Mesa de las Cortes tendrá que fijar un día para el pleno de investidura. En Vox quieren que la candidatura quede registrada ya con el pacto atado, aunque podrían seguir cerrando los flecos pendientes. En todo caso, según fuentes de la cúpula, la «escenificación» de sus exigencias deberá ser pública y apuntan incluso al discurso de investidura de Pérez Llorca. Ya ocurrió que el partido de Abascal forzó una intervención pública de Mazón asumiendo parte de su agenda. El camino está marcado.

Obras hidráulicas

El hecho de que Abascal también haya hablado de la necesidad de construir «pesas y diques» para intentar evitar desastres como el de la dana del año pasado fue recibido con tranquilidad en el PP. No solo porque en la dirección nacional recuerdan que Feijóo ya incluyó la necesidad de esas obras hidráulicas en el plan de reconstrucción para Valencia que presentó –y en el que comprometía inversiones millonarias si llegaba a la presidencia del Gobierno– sino porque esas obras son competencia estatal en exclusiva y, por lo tanto, no suben el precio del acuerdo.

Fuentes de Vox vuelven a recalcar al respecto que se trata de señalar «la inacción» de Pedro Sánchez, que hasta ahora se ha negado a abrir el debate de las infraestructuras pendientes «en aras de defender la agenda verde». En el entorno más cercano a Abascal reprochan al PP «haberse dejado ganar el relato» en toda la crisis valenciana: son los que más han defendido a Mazón en público en estas semanas, acusando incluso a los populares de dejar en la estacada a su dirigente. Y entienden que el objetivo tiene que ser «darle la vuelta» al discurso del Gobierno, y que sea Sánchez el que diga por qué se niega a acometer esas obras.