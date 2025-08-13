Vox exige respuestas a Marlaska por su ausencia en la gestión de los incendios

La crisis de los incendios en España se traslada al Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Vox ha solicitado respuestas y la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska debido a su ausencia en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para Incendios Forestales (CECOD). El Ministro del Interior debe presidir este encuentro, pero a este no acudieron ni Marlaska ni la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Por ello, Santiago Abascal ha presentado una batería de preguntas para el ministro con intención de resolver porque el CECOD ha esperado a que miles de hectáreas de bosque «ardieran», «hayan muerto dos personas» y «miles de vecinos se hayan visto obligados a desalojar sus casas» para reunirse y abordar la situación. Vox critica, además, que Marlaska se haya «limitado a dar una entrevista desde su lugar de vacaciones» mientras la situación con los incendios se agravaba en la península.

Las preguntas presentadas mencionan directamente las razones que ha tenido el Ministerio para postergar la reunión: «¿Qué criterios técnicos se han tenido en cuenta para esperar al 12 de agosto para reunir al CECOD?». Además, se preguntan cuales son los motivos que justifican la «ausencia de Marlaska y Aina Calvo».

El comité del CECOD decidió que fuese el Ministerio el que coordinase la asignación de medios estatales para agilizar la respuesta. «¿Por qué el Ministerio no ha asumido el mando único en vez de otorgar la responsabilidad a las administraciones regionales?».

Por último, Vox se centra en la ayuda a las personas afectadas por los fuegos: «¿Tiene el Gobierno conocimiento sobre que ayudas están recibiendo las personas evacuadas?, ¿Se establecerá un plan de ayudas?,¿Tiene previsto impulsar un plan para la restauración de las zonas calcinadas?» y si «se prevé una actualización de los planes de prevención de incendios».

Por todo ello, Vox solicita que Marlaska comparezca en la Comisión del Interior para «dar cuenta de la alarmante crisis que los incendios forestales han provocado en España» y la razón de su ausencia en el CECOD.