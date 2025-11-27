Vox exige reformar la sesión de control para que no sea una «puesta en escena» de Sánchez

Vox se ha cansado de que las sesiones de control al Gobierno los miércoles hayan quedado reducidas a un ejercicio de «puesta en escena» en lugar de la rendición de cuentas que establece la Constitución, y reclama su reforma. En un escrito dirigido a ... la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al que ha tenido acceso ABC, la portavoz parlamentaria del grupo, Pepa Millán, exige cambios en el cupo de preguntas y en la pasividad de la Presidencia frente a las estrategias de Sánchez.

Para empezar, reclama que el reparto de los turnos de preguntas sea proporcional a los votos o escaños de cada grupo. Esto permitiría a Santiago Abascal aumentar la frecuencia de sus «cara a cara» con Pedro Sánchez. Actualmente, el presidente de Vox –más de tres millones de votantes– tiene los mismos turnos de pregunta que la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, y demás grupos minoritarios, –menos de medio millón de votos cada uno–. En consecuencia, en el actual periodo de sesiones, Abascal solo ha podido formular tres preguntas a Sánchez —10 de septiembre, 15 de octubre y 12 de noviembre—.

Para Vox, este reparto no solo es totalmente «desproporcionado» sino también «opaco» ya que carece de fundamento jurídico. En este sentido, pone sobre la mesa que la cantidad de preguntas -solo tres- que contesta el jefe del Ejecutivo cada miércoles no se apoya en ninguna norma, sino que es un uso consolidado que no figura en el Reglamento del Congreso ni en las resoluciones de la Mesa. Millán continúa criticando que el «líder de la oposición» -el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo- tenga siempre uno de los turnos, y se mantenga un modelo heredado del bipartidismo que no se ha adaptado al actual multipartidismo. Para la portavoz de Vox este sistema pudo ser razonable en 1982 —cuando 309 de los 350 diputados pertenecían a PSOE y PP—, pero no lo es en la presente legislatura, en la que se requiere «un reparto más equilibrado, transparente y ajustado a la relevancia real de las fuerzas políticas nacionales».

Lo segundo que reclama Vox es que Armengol requiera formalmente al presidente del Gobierno a someterse de manera efectiva al control parlamentario. Esto implica, según Vox, que conteste a lo que se le pregunta y que deje de buscar «falsas coartadas» para no acudir a las sesiones de control. Millán cree que Sánchez sigue ambas estrategias para «evitar dar explicaciones sobre las serísimas sospechas que lo vinculan a él, a miembros de su familia y a otros integrantes del Ejecutivo y de la dirección de su partido con casos de corrupción». Como ejemplo de las «reiteradas ausencias» de Sánchez y del «incumplimiento» de su obligación de someterse al control parlamentario, Millán recuerda que «durante más de un mes», entre el 16 de octubre y el 27 de noviembre de 2024, no pisó el Congreso coincidiendo «con un momento de elevada tensión política».

Este comportamiento está vaciando, según Vox, la función de control que tiene asignada el Poder Legislativo. Por ello, Millán pide a Armengol que utilice «sus atribuciones reglamentarias para garantizar que el Gobierno se somete efectivamente al control de esta Cámara que exige la Constitución y que es elemento indispensable de cualquier Estado democrático de Derecho».

«Restablecer el equilibrios»

La petición de reforma de las sesiones de control se produce en un momento de máxima tensión política, en medio de acusaciones cruzadas entre Ejecutivo y oposición sobre el deterioro democrático e institucional.

El partido de Abascal defiende su iniciativa como un intento de «restablecer el equilibrio de poderes» y devolver al Congreso «la centralidad que la Constitución le atribuye». «El actual presidente del Gobierno ha evidenciado que su desprecio por el equilibrio institucional también alcanza a las Cortes y al control que éstas constitucionalmente deben desarrollar», defiende. Según Vox, la reforma que propone es muy fácil de ejecutar ya que el artículo 188 del Reglamento del Congreso establece que la Presidencia, de acuerdo con la Junta de Portavoces, decidirá el número de preguntas de cada sesión de control y su distribución entre los grupos.

Armengol debe ahora decidir si admite el escrito de Millán y si pide informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre una posible reforma del sistema de preguntas parlamentarias; una cuestión que afectaría al corazón mismo del mecanismo de control al Gobierno.