Vox exige reformar la sesión de control para que no sea una «puesta en escena» de Sánchez

Pide más preguntas para Santiago Abascal y critica que Alberto Núñez Feijóo tenga turno cada semana

Sánchez se abraza al fiscal general condenado y se olvida de Ábalos

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán
Ana Sánchez

Vox se ha cansado de que las sesiones de control al Gobierno los miércoles hayan quedado reducidas a un ejercicio de «puesta en escena» en lugar de la rendición de cuentas que establece la Constitución, y reclama su reforma. En un escrito dirigido a ... la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al que ha tenido acceso ABC, la portavoz parlamentaria del grupo, Pepa Millán, exige cambios en el cupo de preguntas y en la pasividad de la Presidencia frente a las estrategias de Sánchez.

