Vox afirma que Sánchez está «rompiendo lazos con socios históricos de España» con su política exterior para tapar su «corrupción»

Las medidas para sancionar a Israel por sus actuaciones en la franja de Gaza anunciadas el pasado lunes por Pedro Sánchez se han convertido en el eje central de la política española durante la primera jornada en el Congreso de los Diputados del nuevo curso. ... El bloque de izquierda, que tilda las actuaciones de Israel como un genocidio, choca frontalmente con parte del PP y la totalidad de Vox, que procuran no denominarlo así.

Esta misma mañana, Pepa Millán, portavoz de Vox en la Cámara Alta, ha confesado que la «situación en Oriente Medio es lamentable», pero que «no hay quien olvidar quien empieza esto un 7 de octubre: Hamas». Acerca de las sanciones que presentó Sánchez este lunes, Millán ha afirmado que son «cortinas de humo» para «tapar que el próximo miércoles va a declarar la mujer del presidente del Gobierno». Estas «están suponiendo estar en una situación muy delicada a nivel internacional» para España, según ha dicho la portavoz.

Los «líos domésticos de Sánchez nos colocan en una situación muy delicada», ha criticado, recordando que estas medidas están «rompiendo lazos con socios históricos de España». Es «un perjuicio muy importante; veremos como salir de esta», ha concluido, reconociendo que «lo importante es que hay un Gobierno corrupto» que solo busca «sobrevivir».

La vuelta a la actividad política trae consigo el debate y votación de la reducción de la jornada laboral -que, si no hay sorpresas de última hora, será rechazada en el Congreso-, «un debate artificial creado por el Gobierno», según Vox. Millán ha recordado que, a día de hoy, «2,3 millones que perciben un ingreso mínimo para subsistir», algo que es «motivo de celebración por el Ejecutivo, que se da la enhorabuena cada día por ser mas pobres». «Lo que necesitan los trabajadores no son debates de salón, alejados de su realidad», ha comentado, recordando que «necesitan un Gobierno que se preocupen por ellos».

La distancia entre el Partido Popular y Vox es cada días mas lejana. Esta misma mañana, la portavoz de la formación de Santiago Abascal, en referencia a las últimas polémicas de Alberto Núñez Feijóo con el vídeo donde incluía la popular frase de Isabel Díaz Ayuso 'me gusta la fruta', ha comentado, de manera irónica, que Sánchez «tiene que estar temblando entre el 'me gusta la fruta' y el limón limonero». «Así no se hace oposición», ha criticado, añadiendo que «es un chiste» y que «no parecen tener muy claro si quieren llegar a la Moncloa».