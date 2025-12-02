Así es la vivienda oficial de Yolanda Díaz en Madrid: 443 metros cuadrados en pleno Paseo de la Castellana

La entrada en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y del que fuera su asesor, Koldo García, ha vuelto a poner el punto de mira en el Gobierno. La medida, decretada por el juez del Supremo, Leopoldo Puente, era ... tomada este pasado jueves ante el «riesgo extremo de fuga» de ambos acusados, a los que se les atribuye posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

Horas antes, el todavía diputado en el Congreso aprovechó su cuenta de X (antes Twitter) para confirmar que existió una reunión de Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 «para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy». Una nueva estrategia en su defensa poco antes de que el que fuera secretario de Organización del PSOE ingresara en la cárcel de Soto del Real provisionalmente y sin fianza.

En estos mensajes también señaló a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que esta le llamara 'golfo'. El que fuera ministro de Transportes no solo quiso recordarle el papel que jugaron ambos durante la pandemia, sino también que insinuó que la líder de Sumar habría dejado que se alojara en su vivienda gente sin autorización: «Quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello».

Antes de llamarme “golfo”, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío:



La propia Díaz desmintió este jueves estas acusaciones de Ábalos, asegurando que no sucedió y que residía solo con su exmarido, Andrés Meizoso, y su hija Carmela. «Es público y notorio que en pandemia yo vivía con el entonces mi esposo y con mi hija; y es público y notorio que, en pandemia, cinco mujeres nos dejamos la piel en el Ministerio de Trabajo para salvar a empresas y trabajadores. Esto es lo que hemos hecho en pandemia», afirmó durante su llegada a un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid.

Así es la vivienda oficial de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo: la más grande de todos los miembros del Gobierno

El ataque de Ábalos contra Yolanda Díaz hace referencia a la vivienda oficial en la que reside actualmente la ministra del Gobierno, una de las que se ponen a disposición del titular de la cartera correspondiente desde su nombramiento hasta su cese, como bien sucede con otros tantos miembros del Gobierno. Concretamente, la de la política gallega se encuentra situada en pleno Paseo de la Castellana, una de las zonas más céntricas de Madrid.

Se encuentra situada en el propio Ministerio de Trabajo y Economía Social, que tiene inmueble a disposición de la persona que en cada momento sea ministro «por razones de operatividad y seguridad». Según confirman los datos publicados por el Portal de Transparencia, se trata además de la residencia más grande de todos los miembros del Ejecutivo, con un total de 443 metros cuadrados de extensión.

Tal y como recogen estas informaciones, el hogar de la vicepresidenta segunda cuenta con más de una docena de cuartos divididos entre habitaciones y zonas comunes. Sin embargo, no se sabe el total, pues desde el Gobierno se han negado siempre a desvelar el número de estancias de las que disfrutan actualmente la de Fene y su primogénita.

En lo que a decoración se refiere, la propia Díaz ha afirmado en alguna entrevista que su hogar actual «no es bonito y las paredes tienen colores neutrales». «Es una condena porque yo soy gallega y siento el mar, pero en Madrid no hay mar. Vivir en un ministerio es muy duro», le contó al presentador Marc Giró en una entrevista al programa 'Late Xou' a principios del año 2024.