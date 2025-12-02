Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 2 de diciembre

Así es la vivienda oficial de Yolanda Díaz en Madrid: 443 metros cuadrados en pleno Paseo de la Castellana

La vicepresidenta segunda cuenta con el inmueble más grande de todos los miembros del Gobierno, situado en las dependencias del Ministerio de Trabajo y Economía Social

Ábalos carga ahora contra Yolanda Díaz e insinúa que su vivienda oficial fue «usada por otras personas sin derecho a ello»

Así es la vivienda oficial de Yolanda Díaz en Madrid: 443 metros cuadrados en pleno Paseo de la Castellana
Así es la vivienda oficial de Yolanda Díaz en Madrid: 443 metros cuadrados en pleno Paseo de la Castellana Jaime García
M. A.

M. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La entrada en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y del que fuera su asesor, Koldo García, ha vuelto a poner el punto de mira en el Gobierno. La medida, decretada por el juez del Supremo, Leopoldo Puente, era ... tomada este pasado jueves ante el «riesgo extremo de fuga» de ambos acusados, a los que se les atribuye posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app