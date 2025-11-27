Directo
Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, en directo hoy: última hora de la vistilla para la revisión y su posible entrada en prisión
Sigue en directo la última hora de la vista de José Luis Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo para supervisar la libertad de ambos y decidir si finalmente hay pena de prisión para el exministro del PSOE.
Aldama ya está en la Audiencia Nacional para declarar por el caso mascarillas
El conseguidor Víctor de Aldama ya está en la Audiencia Nacional para declarar por el caso mascarillas.
Tellado: «Sánchez hoy no ha podido dormir»
«Hoy Pedro Sánchez no ha podido dormir. Toda España mira hacia el Tribunal Supremo para saber si dos de sus más estrechos colaboradores reciben orden de prisión por parte del Tribunal Supremo», ha dicho el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y ha replicado en X.
Ábalos, a veinte minutos de su vistilla
Así ha entrado en el Supremo, el exministro y diputado. ¿Acabará el día en prisión? Es la gran incógnita. (FOTO: Ignacio Gil).
El PP exige diligencia a Armengol para evitar que Ábalos pida la nulidad de procedimientos judiciales
Los populares sospechan que los recursos del exministro a la Mesa del Congreso son una estrategia de su defensa. Informa Juan Casillas Bayo.
Moncloa ve a Ábalos «acorralado» y avisa: «No hay nada que hacer por él»
Advierte de que no le van a prestar ayuda judicial si es lo que pretende: «La gente se trastorna cuando ve la cárcel cerca». Muchos ven un «chantaje» y anticipan que no parará: «Morirá matando». Informa Ainhoa Martínez.
Rostro serio y pequeña mochila: la llegada del exministro al Supremo
l diputado José Luis Ábalos ha llegado al Tribunal Supremo con una pequeña mochila negra y semblante serio. (FOTOS: IGNACIO GIL)
Ábalos llega con 50 minutos de adelanto
Ábalos llega con 50 minutos de adelanto al Supremo, a las 9.10 y llevaba una bolsa. (FOTO: IGNACIO GIL)
Aldama prepara mensajes, PDF y pantallazos contra Ángel Víctor Torres
El empresario aportará al juez pruebas de la relación del ministro con sus socios por la compra de material sanitario durante su etapa en Canarias. Informa Borja Méndez.
Ábalos pasa al ataque contra Sánchez a 24 horas de declarar en el Supremo, señala a Yolanda Díaz y aprieta con la cita con Otegi
La cita de hoy de Ábalos en el Supremo viene marcada por el giro de comunicación que dio ayer el exministro y diputado con dos mensajes en redes sociales que apuntaban al Gobierno.
EDITORIAL ABC | Un cadáver político
Sánchez cosecha lo que ha sembrado: un partido asediado por la corrupción y alienado por sus intereses personales, con unos socios animados por su debilidad y un Gobierno, sin presupuestos, condenado a arrastrar hasta el final de legislatura.
Día clave para el futuro de Ábalos y Koldo... ¿y del Gobierno?
Buenos días, aquí comienza la retransmisión en directo de lo que podría ser un día clave para el exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y, quizá, para todo el Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy habrá vistillas para los dos primeros, en los que se podrían endurecer las cautelares que pesan sobre ellos, y Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional.
