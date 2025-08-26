Vídeo en directo | Rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría conversa con la vicepresidenta tercera Sara Aagesen en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la declaración de «zonas afectadas por emergencia de protección civil» a los territorios que están sufriendo los incendios forestales, así como dará luz verde a la creación de una comisión interministerial de cambio climático, que se ha reunido ya esta mañana a las 09.00 horas. Ambas medidas fueron anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante sus comparecencias de la semana pasada tras las visitas a Extremadura y Asturias, dos de los territorios afectados por los incendios.

Las disposiciones del Gobierno llegarán después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, anunciara este lunes un plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales que incluirían un registro nacional de pirómanos y que estén geolocalizados, profesionalizar Protección Civil, y más apoyo a la ganadería y el mundo rural.

