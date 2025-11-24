Suscribete a
Vidas en suspenso y mal pagadas para proteger a las nucleares

Una unidad de élite de la Guardia Civil blinda día y noche los siete reactores españoles. Las centrales pagan una jugosa tasa a Interior por ello pero los agentes denuncian medios heredados, jornadas interminables y una peligrosidad que tampoco aparece en su nómina

Agentes de servicio en una de las centrales
Ana Sánchez

Poner el pie en una central nuclear perteneciendo al Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil significa poner tu vida en suspenso entre una y dos semanas, unas seis veces al año. Los siete reactores españoles necesitan protección interna de élite ... las 24 horas del día, los 365 días del año y los agentes que la prestan viven allí mientras dura el destino. Sin familia, en un entorno absolutamente aislado, pero en condición de «24 horas localizable». Esto implica que trabajan ocho horas pero deben estar disponibles las otras 16. Los que tienen más suerte disponen de 30 minutos para prepararse si les llaman fuera de su jornada y pueden salir del recinto. El problema es que los reactores están tan alejados de cualquier núcleo de población que es casi imposible desplazarse al más cercano y estar de vuelta a tiempo. El resto de los agentes tiene que presentarse a los 15 minutos de ser llamados por lo que, directamente, tienen prohibido salir de la instalación.

