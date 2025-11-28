Suscribete a
ABC Premium

Vértigo en el PSOE ante un Ábalos «impredecible»: «Esto solo puede ir a peor»

Preocupación en el partido por el impacto de ver entrar a un ministro en prisión en pleno ciclo electoral

Moncloa ve a Ábalos «acorralado» y avisa: «No hay nada que hacer por él»

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

José Luis Ábalos, en su llegada al Tribunal Supremo
José Luis Ábalos, en su llegada al Tribunal Supremo ignacio gil
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'Jueves negro' para el PSOE y el Gobierno. Doble impacto. Sin mayoría en el Congreso de los Diputados –donde naufragó la senda de déficit– y con quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez entrando en prisión. El segundo secretario de Organización socialista ... que acaba en Soto del Real en menos de seis meses. La situación en Moncloa y en Ferraz es dramática. En primer término, porque ver a José Luis Ábalos en la cárcel es un torpedo a la causa fundacional de un Ejecutivo que llegó al poder a lomos de una moción de censura a la corrupción de la 'Gürtel', en la que –para más oprobio– intervino el propio dirigente socialista en tribuna dando lecciones de limpieza democrática a Mariano Rajoy.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app