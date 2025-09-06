Los vacíos a García Ortiz, el aplausómetro y las sonadas ausencias en el canapé

El discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un año tan inusual -tanto por la situación del fiscal general del Estado como por las críticas vertidas por miembros del Gobierno a los jueces en relación con las investigaciones al entorno ... del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- cumplió con las expectativas que tenía la mayoría de la carrera, pero varios de los presentes en el acto de apertura coincidieron en que les dejó «fríos» porque le faltó «fuerza en las formas».

Las fuentes consultadas por ABC aplaudieron que Isabel Perelló pusiera «las líneas donde hay que ponerlas, destacando la independencia de los jueces», pero aunque la vieron «en su sitio», echaron en falta más vehemencia.

La de este año fue para muchos la apertura del curso judicial «más política» pero con menos protagonismo de los políticos. No acudió el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pero eso no permitió al ministro de Justicia, Félix Bolaños, copar el protagonismo mediático en el cóctel posterior. Pasó inadvertido entre un grupo de periodistas que trataba de sacar algún titular al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre los avances de la investigación por corrupción contra el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su asesor en el Ministerio, Koldo García, que se sigue en el Tribunal Supremo.

Precisamente, y salvo alguna excepción, tampoco se quedaron al aperitivo posterior al acto puramente institucional los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El instructor de la causa contra el fiscal general, Ángel Hurtado, ni siquiera acudió al acto de apertura.

Sí asistieron, tanto a los discursos ante el Rey como al encuentro posterior la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández o el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. También fueron significativas la ausencia del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y de otros magistrados del tribunal de garantías. Sí acudieron María Luisa Segoviano y José María Macías.

También lo hizo el jefe de la Fiscalía ante el TC, Pedro Crespo, fiscales de Sala del Tribunal Supremo y el fiscal delegado de la Fiscalía Europea, Ignacio Lucas, a quien se vio conversando con Luzón, con quien comparte la intervención en la investigación de la trama de presuntos amaños de obra pública a cambio de supuestas mordidas para Ábalos, Cerdán y Koldo en lo que tiene que ver con posibles operaciones ilegales en las que hubiera implicados fondos europeos.

Lucha contra ETA

Hubo un asunto que reunió la crítica de la mayoría de la magistratura presente: los aplausos que algunas personas del entorno del fiscal general, así como el ministro Bolaños, dedicaron a García Ortiz tras su discurso y los de una buena parte de la sala -entre ellos vocales del Consejo General del Poder Judicial- a Perelló.

Fuentes presentes consultadas por este periódico consideraron que la apertura del curso judicial es un acto «solemne», presidido por el Rey, en el que los aplausos son «impropios, no caben. A ningún magistrado se le ocurre nunca aplaudir». La mayoría interpretó que los primeros hacia las palabras de García Ortiz buscaron adelantarse y contrarrestar el respaldo que, según esperaban, podía recibir la presidenta del Poder Judicial cuando hiciera una crítica a los ataques de políticos -entre ellos el presidente Pedro Sánchez- a los jueces.

Del discurso de García Ortiz molestó que se acordara de «fiscales, jueces o secretarios judiciales que frente al Estado totalitario alzaron la voz», como José Antonio Martín Pallín, quien participó en la iniciativa de una querella contra Juan Carlos I, y en cambio no destacara el trabajo de quienes, también al inicio de la democracia, lucharon contra ETA.