Urtasun reivindica el papel de Sumar en el Gobierno «para dar las peleas que tocan» al PSOE

«Solo en una semana, Busti [por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy] ha plantado cara a las inmobiliarias; Yolanda [Díaz], que el SMI no tribute; y que Sira [Rego] presente una estrategia de derechos digitales de los menores. Imaginaros lo que vamos a ... hacer en un año», ha dicho el ministro Ernest Urtasun, quien además de responsable de Cultura es el portavoz de Movimiento Sumar (que no Sumar), en el arranque de la segunda asamblea estatal del partido, donde también le ha prometido a su «querida» Mónica García la Agencia Pública Estatal de Salud que tumbó el Congreso de los Diputados la pasada semana y se ha permitido unos segundos de «autombobo» para comprometerse a batallar «para que en este país se deje de seguir torturando animales».

Una cita que Urtasun se ha encargado de inaugurar junto a Aida Castillejo, alcaldesa de la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, feudo histórico de Izquierda Unida elegido por los magentas como escenario para su rearme. Los de Yolanda Díaz se preparan así, este fin de semana, para coger oxígeno tras meses descabezados después de que esta decidiera dar un paso a un lado y nombrar como sustituto a una gestora interina de cuatro personas, entre ellas, Lara Hernández, actual secretaria de Organización y futura líder de la formación junto al diputado Carlos Martín Urriza.

Ambos se enfrentan este domingo a su puesta de largo, ya que, salvo sorpresa máxima, la lista que encabezan dirigirá Movimiento Sumar con la vicepresidenta segunda como número tres y parapetada en estos dos desconocidos afines a ella para seguir moviendo los hilos de un espacio que nunca ha dejado de pilotar en la sombra. No obstante, ambos nuevos dirigentes no serán ratificados hasta la primera reunión del nuevo Grupo Coordinador, prevista para dentro de un par de semanas y que encumbrará tanto a la Ejecutiva como a la Coordinadora General, que será por primera vez bicéfala y paritaria.

El eclipse solar parcial de hoy no ha sido lo único reseñable de esta primera jornada asamblearia, marcada, sin duda, por la ausencia de la propia Díaz. Motivos de agenda, alega el equipo de la vicepresidenta segunda para excusarla. La oficial desde luego que no, ya que figura vacía. La líder de Sumar tenía mejores planes para un sábado soleado de primavera en la capital y ha decidido no asistir al congreso de su propio partido. Quienes no han querido perderse la cita de este sábado son otros rostros también de la lista oficialista como el diputado Manuel Lago, el exalcalde de Rivas Pedro del Cura (IU), uno de los líderes de Sumar en el País Vasco, Lander Martínez, o la portavoz del grupo parlamentario, Verónica M. Barbero. Esta última, en declaraciones previas al inicio de esta primera jornada asamblearia, ha admitido, además, que «es inevitable» hablar de Movimiento Sumar «sin hablar de la unidad de la izquierda» en clara referencia a la coalición en la Cámara Baja. Precisamente, y al hilo de este asunto, Urtasun ha querido subrayar que forma parte de un espacio que nació al calor de unas elecciones generales con vocación de integrar el Ejecutivo.

Más que del partido (cabe recordar, principal protagonista de esta cita), Urtasun ha dedicado su intervención al papel de Sumar como alianza de partidos dentro del Ejecutivo de coalición. «Somos la pequeña aldea gala del progresismo en Occidente», ha llegado a afirmar, al tiempo que ha pedido a todos los integrantes del partido y la coalición sentirse «profundamente orgullosos» de todo lo conseguido hasta la fecha. «Somos los que hemos situado en la agenda pública el reto de la reducción de jornada después de 49 años y Yolanda [Díaz], ante intentos de algunos de hacer tributar en IRPF al SMI, ha conseguido que no lo paguen», ha sacado pecgo Urtasun, pulla al ala socilista y en concreto, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluída.

«Es inevitable que, cuando hablamos de Movimiento Sumar, hablemos de la unidad de la izquierda» Verónica M. Barbero Portavoz de Sumar en el Congreso

«Sumar está en el Gobierno para dar las peleas que tocan», ha abundado el ministro de Cultura, respondiendo a todos aquellos que, como su exsocio Podemos, acusan a los de Yolanda Díaz de no hacer ruido y dar vía libre a Pedro Sánchez para gobernar a su antojo. Además de la reducción de jornada y la exención tributaria para los perceptores del salario mínimo, Urtasun ha querido presumir de que la reforma laboral de Yolanda Díaz ha sido, a su juicio, uno de los dos factores clave junto a la llamada 'excepción ibérica', que ha permitido sostener los salarios de los españoles y hacer que España sea una de las economías que mejor va dentro de la Unión Europea. Por último, ha celebrado que el Gobierno de coalición PSOE-Sumar haya logrado «reducir 20 puntos de duda en cuatro años sin un solo recorte.

Nueva hoja de ruta

Las diferencias con la anterior asamblea, la fundacional de marzo del pasado año, son notables, empezando porque el grueso dela celebración se divide en dos jornadas y no todo en una como en la anterior ocasión. La de este fin de semana, días 29 y 30 de marzo, va a seguir el proceso típico de los congresos de la izquierda tradicional española como es el caso de Izquierda Unida. Es por ello que esta primera jornada se está desarrollando a puerta cerrada, donde los encargados de votar tanto las enmiendas como los nuevos órganos estatales de Movimiento Sumar (Grupo Coordinador y el Comité de Garantías) ya no serán los militantes como ocurrió en la Asamblea de Villaverde de 2024, sino las 500 personas delegadas de la asamblea, de las cuales 80 pertenecen al actual Grupo Coordinador, 380 son del ámbito territorial y 40 del sectorial.

Pero no sólo se debatirán las enmiendas, también las resoluciones. Un total de seis compromisos políticos que enderezan el rumbo del partido y sirven como base a su hoja de ruta, y que se añaden a sus documentos político y organizativo. Sobresalen dos de ellas, relativas a la construcción de alianzas futuras en la izquierda y repetir la coalición electoral que el 23-J «permitió la repetición del Gobierno progresista» con referencias veladas a Podemos al hacer un llamamiento a toda aquellas «fuerzas políticas que forman o han formado parte de la coalición» de Sumar. «Estamos llamadas al entendimiento», puede leerse en dicha resolución, a la que ha tenido acceso ABC y que aboga además porque este sea «sin apriorismos». En relación a este asunto, la formación ya dejó claro hace meses que su intención pasa por configurar candidaturas electorales mediante primarias. Apela, además, a la necesidad de reeditar un Gobierno progresista con «mayor voluntad trasformadora y más impulso político» en vez de «esperar a que el miedo haga su parte». «No a ser un dique de contención, sino una ola de esperanza», señalan.

Por lo demás, está previsto que se vote a favor de avanzar hacia la jornada laboral de 32 horas semanales; retribuir los beneficios empresariales entre los trabajadores; o el derecho universal a la prestación por hijo a cargo y un sistema de permisos justos para el cuidad de la infancia y las personas mayores y/o dependientes. También de una herencia universal y de garantizar la atención psicológica como prestación básica del sistema público de salud.