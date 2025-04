Último intento para salvar la reforma de la 'ley mordaza'

La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Mariano Rajoy (apodada 'ley mordaza' por sus detractores) afronta en los próximos días un periodo clave para salir adelante.

El Ministerio del Interior mantiene sus líneas rojas a las pretensiones ... de los socios del Ejecutivo, singularmente ERC y Bildu. Son fundamentalmente tres: que no se regulen en esa norma los rechazos de inmigrantes en frontera -algo que para el departamento de Fernando Grande-Marlaska debe abordarse, en todo caso, en la ley de Extranjería-; que no se prohíban las pelotas de goma como herramienta para la Policía, lo que podría salvarse con el compromiso para crear una comisión que estudie las consecuencias de las mismas; y, por último, pero no menos importante, que no se rebaje la presunción de veracidad de los agentes cuando estén de servicio.

En principio, según fuentes parlamentarias, la semana que viene habrá una reunión de la comisión de Interior en la que el texto de la reforma tendría que quedar listo para elevar al pleno, la última etapa de su tramitación. Noticia Relacionada Más de 3.000 policías y guardias civiles salen a la calle contra la reforma de la ley de Seguridad Pablo Muñoz Denuncian que debilita a las Fuerzas de Seguridad, los ciudadanos y las instituciones Este martes los diputados que abordan la reforma se reunieron y firmaron el informe de la ponencia. El PSOE ha planteado varias propuestas para superar los escollos que ahora estudian ERC y Bildu, aunque fuentes de otros grupos aseguran que el acuerdo entre los partidos de izquierda no está tan lejos. La reforma de la 'ley mordaza' figuraba en el programa electoral de los socialistas y ha sido una de las reclamaciones principales de sus socios parlamentarios.

