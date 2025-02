Últimas noticias de Pedro Sánchez, en directo: entrevista en TVE y reacciones tras el anuncio de su continuidad como presidente del Gobierno hoy

Sigue en directo la última hora sobre la decisión de Pedro Sánchez de continuar en el Gobierno tras la carta a la ciudadanía y sus cinco días de reflexión.

11:26 Opinión | Pedro a la enésima potencia: queda inaugurado el todosanchismo El de ayer fue un inmenso acto de propaganda en la sede de la Presidencia del Gobierno y la demostración de que el jefe del Ejecutivo ha utilizado su inicial crisis emocional para dar un nuevo salto al vacío que, internamente, le legitima para llegar más lejos que nunca. La judicatura y la prensa esperan. Por Juan Fernández-Miranda.

11:01 Opinión | Ni se molesta en disimular Acostumbrado a negar explicaciones en el Parlamento, ahora se propone no hacerlo tampoco ante la prensa y los tribunales. Por Julián Quirós, director de ABC.

10:46 La Tercera | La carta y la regeneración «Uno de los significados de la palabra regenerar es mejorar y para mejorar la democracia española es prioritario defender el Estado de derecho, en sus medios y en su independencia». Por Ángel Rivero.

10:24 SÁNCHEZ, UN NARCISISTA HERIDO Ha aprovechado una crisis personal en la que afloró su vulnerabilidad para reforzar su poder y erigirse en paladín de la democracia. El análisis de Pedro García Cuartango.

10:09 El obispo de Alicante, tras la decisión de Pedro Sánchez de seguir: «El narcisista sólo ama ser amado» José Ignacio Munilla emplea un cuadro de Caravaggio a modo de metáfora tras sus duras críticas al presidente del Gobierno de la pasada semana

09:53 Ayuso asegura que Sánchez no adelantará las elecciones: «Quiere una población empobrecida y dependiente» La presidenta madrileña ha alertado en 'Herrera en Cope' de que «el ambiente de crispación al que nos está llevando este Gobierno es insoportable y no van a dejar de hacerlo»

09:51 Sánchez celebra el dato del PIB, pero lamenta que no se hable de eso El día después de anunciara su continuidad como presidente, Sánchez ha lamentado que no se hable hoy del buen dato del PIB, publicado este lunes. «Tenemos una situación en nuestro país, yo creo que correcta y razonable, con los problemas que tenemos de acceso a la vivienda, de desigualdad, de listas de espera en la sanidad, pero no se habla de eso», ha afirmado el presidente, que sin embargo, no parece haber reconocido que la situación generada por él mismo tenga algo que ver con eso.

09:38 Termina la entrevista con Pedro Sánchez Termina la entrevista con Pedro Sánchez en la Cadena Ser, que pone rumbo a Moncloa para asistir al Consejo de Ministros previsto para este martes.

09:36 Sánchez defiende al CIS y dice que muchos medios «se inventan» las encuestas El presidente ha asegurado que las únicas encuestas fiables serían las del grupo Prisa y la de Eldiario.es.

09:33 «Estoy con ánimo para estos tres años más de legislatura y los que quieran los españoles con sus votos» Sánchez no descarta seguir al frente del PSOE y ser candidato más allá de esta legislatura, porque defiende que su Gobierno es de "éxito".

09:30 Juan Fernández-Miranda analiza la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno: estas son las claves Después de cinco días de incertidumbre, Pedro Sánchez ha anunciado su continuidad al frente del Gobierno de España. Sánchez no dimite, sigue «con más fuerza si cabe», tal y como ha expresado en una declaración institucional sin preguntas en la que ha agradecido el apoyo de miembros del PSOE y de sus simpatizantes.

09:26 Sánchez dice que no sabía que se estaba haciendo una encuesta exprés del CIS Sobre la encuesta exprés del CIS, afirma que «no tenía conocimiento de que se fuera a hacer ese estudio», asegura Sánchez que niega que esto haya sisdo «estrategia» en vez de «reflexión personal». Dice que se enteró por los medios.

09:24 Sánchez reitera a que renovará el Poder Judicial »La fecha tope dada por la Comisión Europea, el Parlamento necesitará articular herramientas para desbloquear al CGPJ y el Gobierno va a llevar al efecto la renovación del Poder Judicial», ha prometido Sánchez.

09:22 Sánchez: «No lo voy a poder a hacer solo» El presidente, ante la insistencia de cómo va a arreglar el problema mediático que denuncia, asegura que «puede solo» y llama a la ayuda del parlamento y de los medios de comunicación, «de verdad».

09:18 Ayuso: «Sánchez está vendiendo España» «No todos somos iguales, tenemos un presidente que ha llegado al poder mintiendo a lo que ofrecía en su programa electoral, está vendiendo España, está utilizando recursos de otras comunidades autónomas que necesitan inversiones, está utilizando todos los recursos para no bajarse del poder aunque no le den los datos, va a deslegitimar el Senado, nos quiere imponer impuestos para hundir la inversión, nos quiere pobres, quiere unos ciudadanos y a una población empobrecida y dependiente», asegura Ayuso en la Cadena Cope.

09:17 Sánchez amenaza con la ley de publicidad institucional Sánchez no responde a cómo legislar lo que él llama bulos y pseudomedios, pero se ha preguntado si todas las instituciones cumplen con la ley de publicidad institucional.

09:15 Sánchez insiste en que se persigue a las mujeres y que le han dicho que su esposa tiene que estar en casa A pesar de que Feijóo ha negado varias haber dicho tal cosa, Sánchez ha insistido en que le dicen que su esposa debería quedarse en casa. Y ante la pregunta de si la figura de la esposa del presidente no debería estar regulada, a respondido: "¿En base a qué, a informaciones no contrastadas?"

09:13 Sánchez: «Soy muy consciente que no es por mi» «Yo como persona puedo tener mi opinión, pero soy el presidente de España. Cuando hay un caso de corrupción, como el caso Koldo, actúo con la máxima determinación y que pague quien lo tiene que hacer. Ahora que los inocentes sean tratados como tal. Yo confío en la Justicia. Ahora bien, hasta los propios denunciantes del caso de mi esposa, reconocieron que había información no contrastada y que tendrían que ser los pseudomedios quienes la demostraran. Yo soy muy consciente que no es por mi», asegura Sánchez en la SER.

09:10 Ayuso: «No se puede quedar un solo bulo sin denunciar» «A la prensa del régimen, que está para transformar, intentará negarle a Núñez Feijóo su papel de la oposición. Nunca el PP con los entornos familiares ha llegado a lo mismo, no he visto ninguna cara de ningún político de izquierda colgada en la calle Goya. Yo no sé a qué político de izquierdas le han puesto cámaras en el colegio de sus hijos, está gente ha llegado mucho más lejos y no se puede decir a Feijóo que trague con todo, nosotros no vamos a hacer lo mismo porque no somos lo mismo, pero que no se puede quedar un solo bulo sin denunciar.», afirma la presidenta de la Comunidad de Madrid en Herrera en Cope.

09:09 Ayuso, en la Cope: «El ambiente de crispación al que nos está llevando este gobierno es insoportable y no van a dejar de hacerlo», «Madrid siempre se ha convertido en un manifestódromo cuando a la izquierda le ha ido mal. Yo no soy de las que va colgando muñecos y destripándolos como me han hecho a mí. Antes de las últimas elecciones autonómicas me montaron una manifestación en Madrid y a las tres semanas tuve mayoría absoluta. El ambiente de crispación al que nos está llevando este gobierno es insoportable y no van a dejar de hacerlo», explica la presidenta de la Comunidad de Madrid en Herrera en Cope.

09:07 Sánchez dice que tiene que hacer autocrítica «Tengo que hacer autocrítica que hacer. Desde 2014 yo he sigo objeto de esa mal llamada policía patriótica. He sido una víctima más, no la única, de una política muy afinada y una estrategia del fango muy preparado. Apoyado por pseudomedios digitales, platos de televisión donde se les da pábulo a los bulos, como PP y Vox que los utilizan y después organizaciones ultraderechistas, que las judicializan», explica Sánchez, que tampoco responde claramente a la pregunta de por qué no reaccionó antes a estas situaciones.

09:03 Sánchez: «He estado mal estos cinco días» «He estado mal estos cinco días, he estado pensando en abandonar una responsabilidad que tiene mucho honor, pero después de diez años esta campaña de difamación, esta política de la vergüenza, pero afortunadamente estos cinco días de reflexión, de estar con mi familia y ver la reacción social, he sacado dos conclusiones: que tenemos un problema muy serio en las sociedades contemporáneas y, el segundo, que asumo el reto de liderar y cuidar la democracia», ha comenzado su entrevista en la Cadena Ser, Pedro Sánchez.

08:41 La empresa que gestionaba los másteres de Begoña Gómez quebró y los profesores no cobraron El rector de la Complutense le había reducido el canon a la mitad pese a la oposición interna. Informa Javier Chicote.

08:35 Nueva entrevista de Pedro Sánchez Tras la de anoche, en TVE, el presidente dará esta mañana, a partir de las 9, su segunda entrevista tras anunciar que continúa en la presidencia, será en la Cadena Ser y te contaremos lo que diga en este directo.

08:34 Feijóo acusa a Pedro Sánchez de lanzar «bulos» contra él: «Jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya» El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique tras sus palabras en una entrevista en TVE.

08:30 «Triste y nervioso», pero «firme»: lo que revelan los gestos del presidente Los expertos en comunicación no verbal consultados por ABC analizan la comparecencia del presidente

08:00 Pedro Sánchez, en su entrevista en TVE: «Confío en que la causa de mi mujer se archivará» Pedro Sánchez: «Confío en que la causa de mi mujer se archivará». El resumen de la entrevista que dio a RTVE, en vídeo. Video.

07:30 Felipe González, tras el anuncio de Sánchez de continuar: «No sabía yo que era una decisión» El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha dicho que él no sabía que el anuncio de Pedro Sánchez de continuar al frente del Ejecutivo era una decisión». «No sabía yo que era una decisión», ha manifestado González en un acto público en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile, al ser preguntado este lunes por la declaración institucional de Sánchez.

06:25 Diego S. Garrocho | 'Salvator Mundi': el significado de las palabras del presidente Sánchez cumplió su oficio, que pasa siempre por vivir de la sorpresa, y consagra su retórica populista aunque no tenga pueblo que lo aclame.

05:35 Begoña Gómez no quería que dimitiera Pedro Sánchez contó que su mujer no sabía nada de la carta hasta que la publicó él y que le dijo que no dimitiera.

04:42 Uno de los momentos más comentados de Sánchez en TVE Sánchez admitió que no hizo mucho cuando vio otras situaciones a otros políticos, como Pablo Iglesias e Irene Montero.

03:35 Rufián se autocita para aconsejar a Sánchez Gabriel Rufián ya preveía que el 'fango' mediático era un problema. En 2022. Lo ha tuiteado durante la entrevista al presidente en TVE.

02:28 El concepto «fango», muy repetido en la entrevista en TVE Lo ha repetido no menos de 10 veces: maquinaria de fango. Desde el PSOE no han dudado en repetirlo.

01:10 El CGPJ, víctima ya de escraches, alerta del «ataque en toda regla» para «colonizar» el Poder Judicial Hace menos de una semana el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, enviaba sendas cartas a los presidentes del Congreso y el Senado con una propuesta de objetivación de nombramientos con la que pretendía mediar en una negociación entre PP y PSOE que, si ya entonces se vislumbraba difícil, ahora, tras «el punto y aparte» anunciado por Sánchez, parece imposible.

00:30 La Junta Electoral expedienta a Sánchez por alabar a Illa en su viaje oficial a Qatar La Junta Electoral Central (JEC), reunida este lunes en el Congreso, ha abierto un expediente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por realizar declaraciones favorables al primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en su viaje oficial a Doha. Ahora el jefe del Ejecutivo deberá realizar alegaciones, si así lo considera, antes de que el órgano rector de los procesos electorales en España decida si evoluciona a una sanción por vulnerar la debida neutralidad de los poderes públicos en los procesos electorales.

23:55 Pedro Sánchez abre la veda para tomar la Justicia y sus socios le piden actuar Al quinto día, Pedro Sánchez no dimitió, no anunció una convocatoria electoral próxima y ni siquiera una moción de confianza; tres de los escenarios con los que se especulaba con fuerza hasta esta misma mañana. El cuarto, el de que simplemente siguiera, sin más, estaba casi descartado por una mayoría de espectadores, incluidos los dirigentes del PSOE. Pero ha sucedido. La crónica de un día que, al final, no fue tan histórico, por Emilio V. Escudero y Mariano Alonso.

23:35 Alberto Núñez Feijóo: «La política que España merece llegará» El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un corte de su declaración ante la prensa de esta mañana en el que asegura que «España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos» y les anima a tener paciencia: «La política que España merece llegará»

23:30 Fernández (PP): «Solo los dictadores bananeros incumplen lo que dice la justicia» El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alegando que solo los dictadores bananeros incumplen lo que dice la justicia», y le ha acusado de cargarse la campaña electoral del candidato socialista a las catalanas, Salvador Illa. «Si a mi mujer un juez la investiga y la llama a declarar, va y acata lo que diga; los demócratas acatamos lo que dice la justicia», ha dicho en un mitin en Sabadell (Barcelona) con la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra; el número 2 y líder del PP de Barcelona provincia, Manuel Reyes, y la concejal de Sabadell Cuca Santos.

23:08 La visita de Pedro Sánchez a Felipe VI alimentó las especulaciones sobre su dimisión El contenido sustancial de ese encuentro no se conoció hasta una hora y media después de su llegada a Zarzuela, el hecho de que Sánchez acudiera a primera hora de esta mañana a ver al Rey alimentó las especulaciones sobre la dimisión del presidente. No fue así. Informa Angie Calero.

22:16 Finaliza la entrevista, sin anuncios... pero con algunos avisos Aunque Pedro Sánchez ha insinuado algunas iniciativas, como modificar las mayorías del CGPJ, y ha avisado de que va a comprobar la financiación oficial de algunos medios de comunicación.

22:12 «Se ha abierto un debate muy necesario» «Creo que, desde el punto de vista político, se ha abierto un debate muy necesario. Es como fortalecemos la democracia ante la maquinaria de fango, a los bulos y desinformación que acaban afectando al debate público y a las tertulias en los medios de comunicación. Yo tengo una protección por ser presidente que no tienen alcaldes u otros políticos»

22:09 Regulación de los consortes del presidente del Gobierno «El planteamiento de Feijóo abre la puerta a un debate que parecía superado: ha dicho que mi mujer tendría que haberse quedado en casa sin trabajar. Yo respeto mucho a quienes lo hacen, pero la España en la que creo es la que las mujeres no tienen que renunciar por la carrera de sus maridos. ¿Regulación? Eeehhh... podemos abrir ese debate»

22:08 Mira al PP y Vox «Feijóo ha dicho que este país necesita un Gobierno democrático. Esto siempre ha pasado cuando gobierna la izquierda, PP y Vox no reconocen la legitimidad. Pasó con Felipe González, Zapatero y conmigo. Los instrumentos son ahora estos, absolutamente mayores: redes sociales, IA, propaganda, bulos...»

22:06 Punto y seguido para acabar con los bulos «Podemos, entre todos, hacer un punto y seguido para acabar con los bulos y la desinformación y que sean denunciados. Se plantea la publicación de estos bulos, PP y Vox lo llevan al Parlamento. Esas personas participan en medios hablando de esos bulos... Y todos acabamos arrastrados, también medios de comunicación»

22:05 No protestó hasta que investigaron a su mujer «La investigación a mi mujer es la gota, pero llevamos años sufriendo este acoso por tierra, mar y aire como otros. Me pregunto: ¿esta es la democracia que queremos?». Marta Carazo le pide que vaya a lo concreto...

22:03 Cree que la causa de Manos Limpias se archivará «Confío en la Justicia y confío en que todo esto se archivará, no hay causa. A mi esposa y a mí nos van a llamar a la Comisión del Senado y explicaremos»

22:01 Comparecencia sin periodistas, pero sí en RTVE «Estoy aquí, respondiendo a sus preguntas. Y posteriormente estaré en otras, mañana estoy en la SER. Quería venir a la radiotelevisión pública porque, ahora que hablamos de los medios, hay que reivindicar la información como un servicio público. Y eso se ha puesto en cuestión. Por ejemplo, en 'Telemadrid' se han hecho eco de bulos sobre responsables de antiguos gobiernos o actuales»

22:00 Los escraches a otros políticos «No he visto suficientemente la envergadura del desafío que teníamos, de cómo el fango ha ido colonizando todo. El vicepresidente entonces y la ministra Montero lo sufrieron. Como Mónica Oltra, Carmen Calvo... Lo han sufrido muchos. Son víctimas de estos bulos. Esto afecta a la convivencia entre ciudadanos. No es sencillo poner límites a estos bulos. Por eso deben participar el Parlamento y los medios, pero también el Gobierno. Propondremos medidas y acciones»

21:58 Su plan para manejar los medios de comunicación «Estoy dispuesto a liderar la regeneración democrática, no a monopolizarla. Tenemos que ser conscientes del uso de las redes sociales, de estas webs que están financiadas por Gobiernos del PP y sus socios de la ultraderecha. A partir de ahí, los criterios: legalidad, transversales con gente de izquierdas y derechas y centro. También hay medios de derechas que son víctimas. Que no haya confrontación, no es contra un poder o un medio. Y de una aplicación universal»

21:55 Reforma del CGPJ «Me gustaría que los miembros del CGPJ fueran conscientes de que este Gobierno quiere ayudar a fortalecer este estamento. No estoy en contra de la libertad de los medios de comunicación. Y el secuestro del PP al CGPJ está debilitando la credibilidad del Poder Judicial. Me gustaría hacerlo de la mano del PP, pero, si ese bloqueo sigue, habrá que desbloquearlo. El actual presidente ha planteado algunas soluciones: explorémoslas»

21:53 ¿Por qué no ha propuesto nada? «Si yo hubiera aparecido con un plan de regeneración democrática, la ciudadanía habría visto que esto era una maniobra que no es tal. Es una reflexión personal. Desde el punto de vista formal, se podrían hacer cosas, como cumplir con la Constitución: reformar el CGPJ. O abandonar el insulto. La última pregunta que me hizo el líder de la oposición fue a quién escucha usted»

21:52 «Si soy el enemigo público número 1...» «Si yo soy el enemigo público número 1, vale cualquier cosa. También la mentira. De lo que se trata es de hacerme descabalgar»

21:51 «Voy a hablar con el líder de la oposición, pero esta persecución se va a redoblar» «Estoy seguro de que muchos de los que no me votan no comparten esta forma de política. Si me pregunta que si voy a hablar con los grupos y el líder de la oposición, claro que sí. Después de escuchar a Feijóo, sé por dónde va a ir. Esta persecución se va a redoblar»

21:49 Pide autocrítica... a los medios «Toda la autocrítica que pueda hacer, por supuesto. Esto es un punto y aparte y es dejar el insulto, también desde el punto de vista de los medios que rechacen los bulos»

21:48 Un problema serio «Le he dicho al PP que abra una comisión para investigar esta situación. Estamos hablando de un problema serio de todas las democracias occidentales y tenemos que actuar todos, no solo me afecte a mí en lo personal. No se me puede pedir una resistencia eterna»

21:47 La batalla de las ideas «Nos encontramos a unos partidos, 'pseudomedios' y entidades que han dado por perdida la batalla de las ideas. No hay crispación, hay agresión. Agreden también a los medios de comunicación, que hacen su propio trabajo de contrastar y publicar la información»

21:46 La autocrítica: «No haber actuado antes» «Si hay una autocrítica que me debo hacer, es no haber actuado antes. Durante estos 5 años me he enfrentado a una pandemia, a dos guerras y a distintas crisis. No he prestado la suficiente atención a un problema que sufre no solo la democracia española, sino todo el mundo. Hay una extensión del sarampión porque hay periodistas que dicen que no se debe uno vacunar»

21:44 Las presuntas campañas de difamación «Estamos viendo cómo estas campañas de difamación están contribuyendo a minar la credibilidad del Poder Judicial»

21:43 «La carta es cosa mía» «La carta es cosa mía, no lo comento con mi mujer. Ella, desde el primer momento, me dice que no dimita, pero me lo tenía que responder yo mismo»

21:42 Lo decidió el sábado de madrugada, tras el Comité «He reflexionado en la intimidad, he hecho balance de estos 10 años y de las vivencias gratas, pero también de los acosos que hemos sufrido. Mi pareja ha sufrido mucho. Desde 2014, la mal llamada policía política le espió. El momento clave fue la madrugada del sábado después del Comité Federal, después de los escritos, movilizaciones...»

21:40 Las críticas a los «pseudomedios» Tras criticar a los «pseudomedios», webs (sin citar) y asociaciones, insiste en que quería buscar la reflexión de la sociedad.

21:40 «Estaba buscando la respuesta de la ciudadanía» «Indirectamente, estaba buscando la respuesta de la ciudadanía, si de verdad compartía conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público. Las movilizaciones han servido para abrir un debate en las democracias contemporáneas: qué hacer ante la mentira, la crispación, la insidia. Este es un debate necesario. No es un debate que necesitaba yo solo, sino toda la ciudadanía»

21:38 Su mujer le pidió no dimitir «Después de publicar la carta, mi mujer fue la primera que me dijo que no dimitiera, pero tenía que hacer esa reflexión personal. Tenía que pensar si esto merecía la pena»

21:36 ¿Pensó en dimitir el miércoles? «No le niego que posteriormente sí (quise dimitir). Envié una carta a la ciudadanía para explicar mis sentimientos tras 10 años de acoso, desde el punto de vista político, familiar y personal. Algo que han sufrido otros políticos de izquierdas, gente de la cultura y también periodistas a los que señalan si no comulgan con sus formas. Durante estos días he meditado esta decisión»

21:35 «Estos cinco días han sido muy gratificantes» «Estos cinco días han sido muy gratificantes, con mensajes de apoyo, solidaridad y empatía que aprecio personalmente y desde el punto de vista político. La movilización que se ha producido desde la carta y ver cómo la ciudadanía ha decidido decir 'basta', que no podemos seguir con el fango... Han sido cinco días que no olvidaré. Quiero agradecer las muestras que he recibido»

21:33 La decisión: cuando anunciaron la investigación a Begoña Gómez «Llevo 10 años al frente de la Secretaría General del Partido Socialista y más de 5 años en el Gobierno. Sin parar: elecciones, pandemias, guerras... En paralelo, he ido sufriendo junto con mi familia, como también otros políticos, pero también periodistas y gente de la cultura, un acoso, una campaña de difamación hacia mi persona y mi entorno. El pasado miércoles, cuando conocimos que se abría una investigación judicial a mi mujer, la gota colmó el vaso. Tomé la decisión de parar y reflexionar»

21:31 Ya está sentado Sánchez con Fortes y Carazo Arranca la entrevista

21:19 Llega Sánchez a Torrespaña El Telediario acaba de mostrar imágenes de Sánchez llegando a Torrespaña, popularmente conocido como el Pirulí.

21:09 ¿Qué es La Plaza, la asociación que se ha manifestado ante el CGPJ? Uno de los portavoces de La Plaza, la asociación vinculada a Sumar que se ha manifestado en el CGPJ, ha explicado a ABC qué es lo que piden. Video.

20:59 Las denuncias de ERC y PP a la Junta Electoral no han llegado a tiempo La entrevista se va a celebrar porque, pese a las denuncias de ERC y PP por ser partidistas, no han llegado a tiempo. Sánchez ya había sido sancionado tres veces.

20:57 Todo preparado en TVE para la entrevista a Pedro Sánchez tras su 'no dimisión' Xabier Fortes y Marta Carazo dirigirán la entrevista al presidente del Gobierno. Será su primera aparición tras el discurso en el que ha anunciado que sigue. A partir de las 21:00.

20:38 Pinchazo en la manifestación de La Plaza: las imágenes Algunas fotos que ha sacado Tania Sieira, fotógrafa de ABC, que ha acudido a la sede del CGPJ.

20:32 Uno de los portavoces de La Plaza lee su manifiesto Pese a la poca afluencia, uno de los portavoces de la asociación ha leído el manifiesto sobre el que se sostiene esta convocatoria. Video.

19:58 El manifiesto de La Plaza: «No se acabó la rabia, estamos de celebración» Están repartiendo pasquines a los asistentes, como este. «Los movimientos sociales hemos conseguido que el presidente elegido por todos los españoles siga al frente del gobierno de España», presumen. Informa Gerard Bono desde la sede del CGPJ.

19:52 Isa Serra (Podemos): «Como presidente tienes que aportar soluciones» La portavoz de Podemos y coordinadora de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha mandado un mensaje dirigido al presidente del Gobierno pocos minutos después de conocerse su decisión de quedarse y le ha instado a «aportar soluciones»: «Si has reconocido el problema, que va mucho más allá de tu situación y de tu familia, como Presidente tienes que aportar soluciones. ¿Qué va a hacer para hacer frente a la guerra judicial y mediática? Si no hace nada habrán ganado igualmente».

19:46 Poco seguimiento en la manifestación promovida por La Plaza La asociación La Plaza, vinculada a Sumar, había convocado este lunes una manifestación para protestar contra los jueces, pero de momento es un auténtico pinchazo. Según informa Gerard Bono desde allí, apenas habrá unas 50 personas.

19:42 El ministro principal de Gibraltar arropa a Sánchez: «Es bueno para Gibraltar y para la política decente» El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha celebrado que el presidente del Gobierno finalmente no haya presentado su dimisión. En un mensaje en X, el político laborista se ha mostrado «encantado» con la decisión de Sánchez. «Obviamente es bueno para Gibralar, también es bueno para quienes, como yo, creen que es lo correcto alzarse y luchar por lo que es correcto y lo que es verdad frente a las mentiras, los ataques personales y los ataques contra nuestros amigos y familiares cercanos», ha acotado.

19:39 Feministas cargan contra el «lapsus sexista» en el discurso de Sánchez al invocar el «derecho al trabajo» de su mujer «Nadie, ningún político en el arco parlamentario cuestiona que las mujeres tengan un empleo. El comentario del presidente ha pretendido mostrar una España inexistente», zanjan. Informa Érika Montañés

19:25 El Ibex cierra el lunes cayendo un 0,48%, tras la decisión de Sánchez de seguir como presidente El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una caída del 0,48%, con la atención de los inversores puesta durante esta jornada en la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantenerse en el cargo, tras varios días reflexionando sobre su continuidad. Informa Europa Press

19:13 Ignacio Garriga (Vox) ve «escenificación de un teatro» en la decisión de Sánchez El candidato de Vox a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, ve «escenificación de un teatro» en el anuncio de este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar en el cargo. «Nos ha llevado a un auténtico bochorno internacional y donde se ha constatado que lo único que importa es Pedro Sánchez», ha dicho en declaraciones a los medios desde la sede del partido en Barcelona. Considera que su decepción la comparten «millones de españoles».

19:09 La prensa internacional teme una nueva «partida de póker» de Pedro Sánchez que hipoteque el futuro de España Los principales diarios no respaldan el relato del presidente y hacen hincapié en las debilidades de su Gobierno y sus frecuentes ocurrencias.

19:03 Rob Roos, vicepresidente del ECR Group: «Este hombre es un chiste» Rob Roos, vicepresidente del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, partido que integra, entre otros, diputados europeos de Vox, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez tras conocerse su decisión de mantenerse en el Gobierno. A través de su cuenta en X ha opinado sobre el presidente: «Este hombre es un chiste. La bella España se convierte en un circo bajo su mandato».

18:41 Barcelona | ERC pide a la JEC que suspenda la entrevista a Sánchez por electoralista Solo unas horas después de que Pere Aragonès calificara la comparecencia de Pedro Sánchez como acto «electoralista» y le acusara de no haber sido «honesto», los socios del Gobierno han presentado una queja ante la Junta Electoral Central (JEC) para que este organismo -denostado por los independentistas en multitud de ocasiones- prohíba la entrevista que hoy está prevista del presidente del Gobierno en RTVE, para que explique con algún detalle el periodo de reflexión de cinco días y la posterior decisión de mantener en La Moncloa. Informa Daniel Tercero.

18:20 Oscar Puente : «Hoy gana la democracia y la dignidad. Pierden los bulos y la difamación» Después de un tuit memero que ha servido como reacción esta mañana a la decisión del presidente, Óscar Puente, ministro de Transportes, ha subido un vídeo en su cuenta de X para defender a Pedro Sánchez. «Hoy gana la democracia y la dignidad. Pierden los bulos y la difamación», es la frase que encabeza las declaraciones en vídeo.

18:02 Margalida Prohens considera el anuncio de Sánchez «una estrategia electoral y de propaganda» La presidenta del Govern balear y líder del PP de las islas, Margalida Prohens, atiende a la prensa en el puerto de Mahón durante su visita institucional a Menorca este lunes. Prohens considera que la amenaza frustrada de dimitir del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido «una estrategia electoral, judicial y de propaganda política».

17:47 El contundente mensaje de Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez tras no dimitir «Victimismo al cuadrado». Así definió Ana Rosa Quintana la actitud de Pedro Sánchez durante los últimos cinco días. «Mi apuesta fue 'No es no' y el resultado ha sido 'Yo es yo' [...] 'La democracia soy yo'», dijo la presentadora de 'TardeAR', el magacín vespertino que presenta en Telecinco desde el pasado septiembre. Informa Óscar Rus.