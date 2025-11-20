Suscribete a
La UCO prepara otro informe, ahora sobre el patrimonio de Cerdán

Además tiene pendiente de analizar la información obtenida en los registros del viernes pasado en Acciona

La exmano derecha de Sánchez en el PSOE y su socio de Servinabar usaron dos cooperativas para tapar mordidas

Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses: «Se están hablando muchas mentiras y manipulaciones»

Santos Cerdán, al salir de prisión junto a su abogado Jacobo Teijelo
Pablo Muñoz y Carmen Lucas-Torres

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil anuncia en el informe sobre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que ya trabaja en otro que se centrará en la situación patrimonial de este implicado y que por lógica afectará a sus allegados. ... Este documento será de gran importancia para conocer, en la medida de lo posible, a dónde fueron a parar las supuestas mordidas que cobraba, al menos a Acciona, la exmano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE.

