La UCO prepara otro informe, ahora sobre el patrimonio de Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil anuncia en el informe sobre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que ya trabaja en otro que se centrará en la situación patrimonial de este implicado y que por lógica afectará a sus allegados. ... Este documento será de gran importancia para conocer, en la medida de lo posible, a dónde fueron a parar las supuestas mordidas que cobraba, al menos a Acciona, la exmano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE.

El informe ya conocido apunta a la mujer del exnúmero 3 del PSOE, Francisca Muñoz; a su hermana, María Belén Cerdán; a su cuñado, Antonio Muñoz; al pago de alquileres y al uso de la tarjeta de Servinabar como vehículos con los que habría cobrado las comisiones por mediar en la adjudicación de obra pública.

Líneas de investigación

Además, la UCO se va a centrar en el análisis de las cuentas de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar e igualmente presunto destinatario de las comisiones, así como en el repaso y cotejo de la documentación intervenida en los registros del pasado viernes en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, en los domicilios de varios de sus directivos y en las cooperativas Erkolan -que contrató a la hermana del exnúmero 3 del PSOE- y Noran, vinculada a Servinabar y a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

La segunda de ellas, Noran, fue constituida por Koldo García y Antxon Alonso (socio de Santos Cerdán en la compañía Servinabar) en 2015, el momento en el que la UCO sitúa el inicio de la relación entre el ex secretario de Organización del PSOE -cuando era diputado de Navarra- y el que posteriormente se convirtió en asesor del Ministerio de Transportes.

No sólo la Guardia Civil sitúa a Cerdán como ojeador de Koldo para situarle, como persona de su confianza y de la de Ábalos en el Ministerio con mayor dotación económica para adjudicaciones públicas nada más llegar Pedro Sánchez al Gobierno. Ayer, en el escrito de acusación del caso Mascarillas en el que se solicitan 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, indicó que «fue precisamente Santos Cerdán quien, nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE al tiempo que José Luis Ábalos fuera también designado Secretario de Organización, recomendó a este que contratara a Koldo García como su conductor en los desplazamientos que debía realizar por el territorio español, considerando que, más allá de un vínculo puramente profesional, Koldo García ofrecería también a José Luis Ábalos un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades como nuevo secretario de Organización del partido, como así sucedió. Ello determinó que Koldo García trasladara su residencia a Madrid y pasara a ser asalariado del PSOE a partir del 25 de octubre de 2017. Mientras trabajó como conductor al servicio de José Luis Ábalos se estableció entre ambos una relación de confianza de modo que, recién nombrado ministro de Fomento procedió José Luis Ábalos a designar a Koldo García su asesor, como uno de los cinco nombramientos de personal eventual de confianza que discrecionalmente le correspondían, así como también miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado (el día 20 de junio de 2019) y de Renfe (el día 17 de julio de 2020)».

Pues bien, volviendo a Noran, creada en 2015 por Koldo García y el socio de Cerdán, ésta recibió la mayor parte de sus ingresos (67,81%) de Servinabar: un total de 647.331 euros desde 2016 a 2025. Los investigadores ven que pudo servir para recibir las presuntas mordidas de la trama y para repartirlas.

El año que más fondos recibió fue 2021, el de la destitución de Ábalos y Koldo García. La cooperativa pasó de recibir 60.762 euros en 2020 a 199.196 euros en 2021. De dichos fondos, Koldo García habría recibido 8.738 euros en nueve abonos, mientras que Antxon Alonso habría recibido 215.000 euros en 98 movimientos, la mayoría por importe de 2.000 euros y de carácter mensual.

El informe repara en que «otra de las salidas relevantes desde Noran, entre los meses de marzo y julio de 2018» fueron cinco transferencias a la mujer de Cerdán por valor de 9.500 euros, maquillando una supuesta contratación. El despacho de consultores y asesores del político envió a su socio, Antxon Alonso, un contrato laboral entre Noran Coop y Francisca Muñoz con la primera de sus nóminas. «Del análisis de los dispositivos y demás documentación física o digital, intervenida en los domicilios de Antxon Alonso y Servinabar, no se han localizado documentos, cruce de correos electrónicos o en general cualquier atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios por parte de Francisca Muñoz en la sociedad cooperativa», concluyen los investigadores.

Pagadora de la hermana

En cuanto a Erkolan, domiciliada en San Sebastián, sirvió también para que la compañía de Antxon Alonso pagase un salario mensual a la hermana de Cerdán y presuntamente para ocultar y canalizar las comisiones cobradas.

Recibió, entre 2020 y 2025 hasta 367.290 euros de parte de Servinabar entre 2020 y 2025.

El presunto triángulo delictivo entre Transportes, Acciona y Servinabar -que recibió hasta seis millones de euros de las adjudicaciones públicas a la multinacional- no habría sido posible sin la participación de los tres directivos de la compañía presidida por José Manuel Entrecanales.

El informe policial justifica la citación, como investigados, de los tres directivos de Acciona a los que se aproximó la trama: Justo Vicente Pelegrini, director de Acciona Construcción destituido hace meses y sus subordinados en el momento de los hechos investigados: Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel. Los dos últimos fueron destituidos ayer, tras dictar el magistrado instructor el auto con el que les citó a declarar.

Conocido el informe policial, se entiende la medida acordada el pasado viernes por el magistrado para registrar distintas sedes de Acciona. La Guardia Civil indicó que «teniendo en cuenta que la sede principal de Acciona Construcción es susceptible de albergar documentación -física y jurídica- sobre los expedientes objeto de investigación y sobre las relaciones mercantiles con Servinabar, y que en la misma se encontraría el servidor que contendría los correos electrónicos de los directivos de Acciona Construcción, se considera necesario practicar un registro en las dependencias de la constructora».