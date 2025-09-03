Trasladan a España a una detenida en Países Bajos por el atentado contra Vidal-Quadras

Varios agentes de la Policía Nacional de la oficina SIRENE han materializado en Madrid la entrega, desde Países Bajos, de una mujer por su presunta participación el pasado 9 de noviembre de 2023 en el intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras, expresidente del PP catalán y cofundador de Vox.

La arrestada es una mujer de nacionalidad neerlandesa detenida gracias a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por España.

También en junio la Policía Nacional trasladó desde Países Bajos a España a M.A., uno de los principales responsables del atentado sufrido por el exvicepresidente del Parlamento Europeo. Fuentes jurídicas explicaron entonces que este detenido es considerado como el autor material del ataque.

El pasado 23 de febrero, Vidal-Quadras ofreció una rueda de prensa en Madrid en la que relató el «milagro» por el que salvó la vida. «No tengo ninguna duda de que fue el régimen de Irán», dijo en reiteradas ocasiones.